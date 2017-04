Ampliar conhecimentos para empreender melhor

O Sebrae Amazonas realiza entre os dias 8 e 13 de maio a Semana MEI, com o objetivo de ajudar na formalização de novos microempreendedores individuais e na capacitação e orientação de potenciais empreendedores.

O evento será realizado em todas as três unidades da entidade em Manaus, além de blitze nas galerias e no Balcão de Agronegócios, além de 39 municípios do Amazonas, entre eles: Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Coari, Tabatinga. Iranduba, Humaitá, Maués, Autazes e Nova Olinda. Serão realizadas, no total, 247 oficinas SEI e 132 palestras. A estimativa é atender 4580 participantes. O Sebrae deve divulgar na próxima semana a

programação completa.

Para aqueles que são microempreendedores, o órgão vai disponibilizar orientações sobre inadimplência, marketing para a capacitação de clientes, como usar as ferramentas digitais no negócio e linhas de crédito e

gestão financeira.

Durante todo o ano, o Sebrae também disponibiliza uma grade de cursos de empreendedorismo para aqueles que desejam abrir o próprio negócio ou buscar orientação de como manter sua empresa de forma lucrativa. Entre os cursos ofertados estão: Iniciando um pequeno e grande negócio, Oficina SEI Crescer, Oficina SEI Empreender, Aprender a empreender, Oficina SMS SEI Empreender, Negociação, Microempreendedor Individual – MEI, Oportunidades e visão de negócios, Torne-se um líder, Empreendedorismo, Aprender a empreender – pousadas e hotéis, Aprender a empreender – serviços e Educação Empreendedora para todos os níveis de ensino.

Artesanato

O Sesc oferece 80 vagas em dois cursos nessa área, sendo um para confecção de bolsas artesanais, com carga horária de 120 horas, no período de 17/4 a 30/5, e para pintura em tecidos, com carga horária de 60 horas, de 17/4 a 9/5. O Cetam também oferece cursos gratuitos nesse segmento. Os interessados devem ficar atentos ao site oficial do órgão para verificar a disponibilidade das vagas.

Marketing e comércio

O Sebrae oferece o curso de “Marketing na Medida”, que aborda os principais conceitos de marketing e inclusão de suas ferramentas na gestão do negócio. O objetivo é fazer com o empreendedor perceba a importância de colocar o cliente como centro das estratégias e ações organizacionais e refletir sobre a atuação sobre a atuação da empresa na dinâmica do mercado. O público-alvo são empresários de microempresas. O curso acontece de 24 a 27 de abril, de 18h às 22h, e o investimento é de R$ 130.

O Sebrae também oferece três oficinas e uma palestra, que complementam o curso, na área de marketing, são elas: “Unir Forças para Melhorar”, voltado para o microempreendedor individual, inicia no dia 17/4 e tem 4 horas de duração; a oficina “Empreendedorismo para Começar Bem”, tem como público alvo potenciais empreendedores, e começa no próximo dia 18/4 e duração de 4 horas, “Formalização para Começar Bem”, inicia no dia 20/4 e tem duração de 4 horas, além da palestra “O Microempreendedor Individual – Passo a Passo para Formalização”, que começa no dia 19/4, de 19h às 22h.

O Senac oferece curso técnico em transações imobiliárias. O técnico nesse setor é o profissional do eixo de gestão e negócios que realiza ações de planejamento, execução, controle e avaliação das ações de compra, venda locação, permuta e administração de imóveis e pode atuar em empresas do setor imobiliário, construção civil, urbanizadoras, loteadoras, agentes financeiros, empresas prestadoras de serviços, empresas privadas e ainda como autônomo. O curso tem duração de 960 horas e custa R$ 3.042, que pode ser pago em parcelas.

Alimentos

O Senac oferece cursos na área de produção de alimentos, como: Tortas Finas, Técnicas Avançadas para Bolos Confeitados, Ovos de Páscoa, Tortas Doces e Salgadas e Delícias com Chocolate. Os cursos têm em média 9 dias de duração e custo de R$ 84 a R$ 280.

O Senai, por meio da Fieam, oferece curso de Padeiro, com carga horária de 184 horas, nos dias 26/4 a 28/4, de 18h às 22h. Informações pelo telefone (92) 3182-9975/9976/9977. O investimento é de R$ 300. O curso de preparador de café da manhã é um dos mais procurados e está com inscrições abertas. O valor é R$ 220 e a turma inicia já no próximo dia 2 de maio.

Há curso também para confeiteiro de bolo, com carga horária de 40 horas e o investimento de R$ 120. A nova turma inicia no dia 19/6 e segue até o dia 30/6. O curso de confeiteiro de tortas geladas inicia no dia 1º/6 e termina em 14/6 com investimento de R$ 220. Também há vagas para os cursos de confeiteiro de biscoito, confeiteiro de bolo com pasta americana, confeiteiro de bolos e salgados e confeiteiro de tortas finas. O preço vai de R$ 220 a R$ 280.