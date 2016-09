Ampliar a Central de Monitoramento de Trânsito faz parte dos projetos do candidato José Ricardo

Durante uma carreata na manhã deste sábado (17), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, o candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo (PT), falou sobre suas propostas para o trânsito da cidade, ressaltando a ampliação da Central de Monitoramento do Trânsito para o controle da sinalização semafórica e a criação da campanha ‘Cruzamento Seguro’, visando a redução dos índices de acidentes.

Conforme o candidato, a ampliação da Central de Monitoramento do Trânsito e do controle da sinalização semafórica tem o intuito de aprimorar o monitoramento do sistema de trânsito dos corredores principais da cidade, para identificação das causas de interrupções de fluxo, visando a solução do problema com a rápida intervenção dos agentes de trânsito.

“Os engarrafamentos diários em diversos pontos de Manaus podem ser diminuídos com intervenções simples, mas inteligentes, basta ter vontade política e ter uma boa gestão do trânsito da capital pensando no todo e nas alternativas para acabar com esses gargalos”, disse José Ricardo, acentuando que criará canais de consulta à população para melhorar a mobilidade urbana.

Outra proposta para seu governo é a criação da campanha educativa ‘Cruzamento Seguro’, como forma de diminuir os índices de acidentes nestas áreas de conflito, aumentando a fiscalização e o aprimoramento da sinalização vertical e horizontal, além de estipular tempo exclusivo para o trânsito de pedestre; criação de uma política de construção e reestruturação de vias, visando dar maior fluidez e segurança ao trânsito; revisão e readequação das vias cujas margens são utilizadas como estacionamento de veículos para maior fluidez do trânsito; além de garantir ampla participação da sociedade civil organizada e da população em geral na revisão do Plano Diretor Ambiental e do Plano de Mobilidade Urbana de Manaus.

