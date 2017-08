Amor virtual: arte une marroquina e quadrinista de Manaus

Eunuquis Aguiar a Malika Dahil se apaixonaram pela internet – Foto: arquivo pessoal

Sabe aquela história que você precisa escolher uma pessoa que goste de conversar para que o relacionamento dê certo? Com a marroquina Malika Dahil e o maranhense, radicado em Manaus, Eunuquis Aguiar, foi diferente. Nesse caso, a arte uniu o casal, antes separados pelo oceano.

Eunuquis, de 42 anos, é enfermeiro por formação, mas quadrinista por vocação. Há mais de 20 anos, mora em Manaus, sem nunca deixar seu envolvimento com as HQs. Em 2015, teve a ideia de lançar o “Projeto Lendas” que daria origem a um livro com histórias de vários países e desenhos de artistas do mundo todo. Mal sabia que, com o projeto, ele encontraria também, a mulher da vida dele.

Pela internet, e para dar origem ao livro, o quadrinista fez contato com artistas de vários continentes, que toparam participar da empreitada. Entre os contatos que fez, foi apresentado, por meio de uma rede social, à marroquina Malika, uma jovem muçulmana, de 29 anos, artista plástica e também quadrinista, premiada por vários trabalhos, sendo a primeira marroquina a ter um trabalho exposto na França.

Nas conversas diárias com Malika, com tradução via Google Tradutor, Eunuquis tratava do projeto e da lenda de Marrocos, que Malika desenhava ara composição do livro, até que descobriu que havia mais do que os traços subjetivos, naqueles desenhos. Havia também uma mulher a se descobrir, por trás do véu e de uma tela de computador.

Casal se conheceu pela internet – Arte: Eunuquis Aguiar

Apaixonado, num dia de bate-papo virtual, brincou que queria se casar com ela. Malika recusou: “oh não, mas eu sou uma muçulmana e você é um cristão”. Ele disse que estava brincando e, meio decepcionado, pensou: “é vida que segue”.

Malika tem uma história que se difere das histórias de mulheres muçulmanas, como se conhece no Brasil. Desde pequena, com um extraordinário talento para o desenho, sempre vencia os concursos da escola onde estudava, no pequeno vilarejo de Oualidia, uma cidadezinha à beira-mar, de 800 habitantes e a 400 quilômetros da capital, Rabat.

Para cursar o ensino médio, a moça precisava viajar todos os dias para uma cidade próxima. O sonho, era fazer faculdade de Belas Artes. Esse, porém, era um ideal contrário a das moças de sua idade, da mesma região. Na cultura dela, as mulheres devem cuidar dos serviços domésticos, casar, ter filhos e, não necessariamente estudar.

Vencendo o determinismo, Malika rumou para a capital para estudar, porém cursou a faculdade de Belas Artes até o segundo período, pois teve que parar para arrumar emprego e se sustentar. Tudo era muito caro e o pai não teria condições para mantê-la. Arrumou emprego numa empresa de animação, onde desenvolveu vários projetos e pôde, enfim, pagar o aluguel de um apartamento.

Do lado de cá, Enuquis ficava sabendo de todas essas histórias, nas conversas pela internet. Longe dos bate-papos, porém, havia uma outra vida a ser cuidada. Além dos trabalhos como quadrinista, atendia a trabalhos esporádicos como enfermeiro, nos hospitais de Manaus.

Separado, pai de dois filhos que vivem com ele, Eunuquis cuida também da mãe idosa. Com tanto trabalho, ainda havia tempo para Malika. Ela até sorri quando se lembra e conta no seu português arrastado. “Nem sei como não perdi o emprego na empresa de animação. Era todo dia conversando com ele pela internet. Isso me trazia curiosidade sobre o Brasil. Eu pesquisava tudo o que podia sobre o país, as pessoas e a cultura”, conta.

Com toda essa aproximação e afinidade, ela acabou por perguntar a ele, se realmente queria se casar com ela. Discreto, respondeu que tinha muita vontade de conhecê-la e que iria até o Marrocos só para vê-la. “Me programei para ir, mas acho que ela não acreditou. Numa manhã, recebi uma foto de uma passagem para o Brasil. Ela havia comprado de surpresa e disse que viria me conhecer. Quando vi a foto, quase fiquei doido, tratei logo de reformar a casa para esperá-la”.

Na época, Eunuquis estudava enfermagem, estava na época do TCC e morava com os dois filhos. A mãe, reticente, ponderou que seria um problema trazer uma moça com uma cultura diferente, do outro lado do mundo. “Eu disse que iria fazer o que queria e, se desse certo, iria me casar com ela”, diz o quadrinista.

Para sair do Marrocos e vir para o Brasil, Malika deixou o emprego. O apartamento, ela entregou para a proprietária e ainda falou para a mulher que ela poderia ficar com tudo o que havia dentro. Despediu-se apenas da família e nem avisou aos amigos. Estava decidida. Para ela, Brasil era uma terra bonita e cheio de gente que jogava futebol.

Eunuquis esperava. E enquanto esperava, passava os dias a pesquisar na internet a cultura de Marrocos e a vida de sua Malika. “ Ela dizia que no fundo tinha medo de mim, mas eu também tinha medo dela. O que tínhamos em comum eram nossas histórias em quadrinhos, mas e o resto? Quem era de verdade essa pessoa? Nossa vida está toda lá na internet. Se você colocar meu nome, vai ver vários desenhos meus. Não era difícil saber se um de nós dois estava mentindo”, revela.

No dia da chegada, tudo preparado. Eunuquis escreveu um cartaz em árabe e foi para o aeroporto. No cartaz: “Seja bem-vinda, eu te amo”. Mais tarde ela confessou a ele, rindo, que o texto estava todo errado.

Hoje ela conta que o dia da chegada foi muito especial. “Quando entrei no carro e vi a paisagem de Manaus, fiquei encantada com tanto verde. Houve um momento que queria entrar na floresta, sentir a sensação de estar na floresta e ele, desde o primeiro momento, foi gentil e bom comigo”.

Depois de um mês de convivência, Eunuquis perguntou a Malinka se ela queria ficar. “Estava sendo difícil para ela enfrentar a burocracia brasileira, já tínhamos ido sete vezes à Polícia Federal para legalizar a documentação. Os cartórios não compreendiam a forma como os árabes formatam nome e sobrenome. Quando demos entrada no casamento, pediram a certidão de nascimento, mas o documento havia sido extraviado. A família dela enviou outro, mas tivemos que mandar traduzir. Pagamos R$ 700 para uma mulher pelo serviço. Depois de muita peregrinação, finalmente conseguiram se casar no civil”.

Encontro pela internet entre marroquina e morador de Manaus acabou em casamento -foto: arquivo pessoal

Depois de um tempo morando em Manaus, Malika chegou a sofrer preconceito por pertencer a cultura muçulmana. “As pessoas me viam de véu e achavam

que eu era terrorista. Elas falavam para Eunuquis e pensavam que eu não entendia. Cheguei a chorar várias vezes por isso e até pensei em volta para minha terra”.

Aos poucos, a Marroquina passou a se integrar ao Brasil e absorver a cultura amazônica. Confessa que, às vezes, se sentia chocada com o excesso de liberdade, com as vestimentas das mulheres, mas acabou por entender que tudo aquilo fazia parte de sua nova vida e que teria que conviver com as diferenças.

Malika quis mostrar com sua postura, o outro lado da cultura árabe, aquela que não é mostrada pela mídia. Com talento nato para os desenhos, passou a participar de projetos com o marido, até que foi indicada por um amigo para cobrir as férias de um chargista no jornal “Em Tempo”. Após ser contratada, a maioria dos desenhos, charges e infografias do jornal, contam com os traços da marroquina.

Para celebrar a união, no dia 3 de agosto, Malika e Eunuquis fizeram uma cerimônia entre amigos no Parque do Mindu. Ela, vestida de noiva, como manda a tradição, e ele, em traje de gala.

Questionada se está adaptada ao Brasil, Malika diz que não se arrepende de nada. “Estou me adaptando, nossa cultura é muito diferente, porém não posso reclamar de meu marido. O brasileiro é muito romântico. Um dia ele estava fazendo o jantar para mim e eu achei isso tão diferente e espetacular que até o desenhei trabalhando na cozinha. Um homem jamais faria o jantar para sua mulher no Marrocos”, explica.

De viagem marcada para o Marrocos em fevereiro, Eunuquis vai conhecer a família da ‘mulher do outro lado do mundo’. Questionados se vão ficar por lá, respondem que não. “Nossa história, nossos projetos estão no Brasil, vamos criar nosso estúdio e cuidar de nossa arte. Ainda temos muitas histórias para desenhar”, finaliza Eunuquis.

Gláucia Chair

EM TEMPO

Leia também:

Nova função do WhatsApp pode causar constrangimentos

Memes políticos: ilustrador faz sucesso no AM com humor ácido na internet

Alerta: ‘Golpe do amor” faz inúmeras vítimas na internet