‘Amor com Boi-Bumbá no Arraiá’ é o tema da 4ª Feira do Paço, neste domingo

A 4a edição da Feira do Paço 2017 será realizada neste domingo (11), a partir das 16h, no Marco Zero de Manaus, praça do Dom Pedro II, no Centro de Manaus . O evento gratuito, realizado pelo Instituto Amazônia, já faz parte do calendário cultural da cidade e vai reunir os amantes das festividades juninas, com muita música, dança, comida e uma gama de produtos criativos.

Durante toda a feira, as ruas Bernardo Ramos, Gabriel Salgado e parte da avenida Sete de Setembro, no entorno da Praça Dom Pedro II, ficam repletas de ocupações artísticas, gastronômicas, área geek, área infantil, exposição de itens e serviços do segmento da Economia Criativa, com a participação dos próprios empreendedores que criam e confeccionam seus produtos.

A iniciativa faz parte do projeto de desenvolvimento social realizado pelo instituto junto à comunidade local, que participa diretamente da feira expondo e comercializando seus trabalhos, gerando renda para os moradores e oportunizando o espaço com manifestações culturais de valorização aos artistas locais, transformando o Centro Histórico na maior vitrine do ramo criativo.

Segundo Beto Contartesi, gestor cultural do Instituto Amazônia, essa 4a edição está sendo preparada dentro das temáticas juninas e com antecipação do Dia do Namorados. “É uma característica da feira não divulgarmos horários de apresentações, pois queremos que o público seja envolvido e encantando com a programação, ao longo da noite. É uma ocupação de espaço público de forma organizada, segura e diferente. O lugar é um importante espaço da nossa cidade e com a feira convidamos, uma vez ao mês, o público a revisitar sua história, sua cultura e conhecer as transformações sociais e econômicas que a cidade vivencia, a partir das novas propostas apresentadas pelos empreendedores participantes”, explica.

A Feira do Paço é uma realização do Instituto Amazônia e acontece sempre aos segundos domingos de cada mês. Além dos espaços destinados à gastronomia, produtos criativos, área geek, área infantil e apresentações artísticas, a feira conta também com área pet, área de fotografia, WI-FI liberado e muito mais. A entrada é gratuita.

