Amistoso Brasil x Argentina marca primeira transmissão de um partida da seleção pelo Facebook

Seleção entra em campo, nesta sexta, contra a Argentina na Austrália – Divulgação

A seleção brasileira de futebol entra em campo nesta sexta-feira (9) contra a Argentina, no Melbourne Cricket Ground, em Melbourne, na Austrália, a partir das 6h05 (horário de Manaus), mas a principal novidade vai muito além do local diferente para um clássico sulamericano, ou do horário atípico. Pela primeira vez a entidade gestora do futebol brasileiro vai transmitir a partida pela internet, por meio do Facebook.

A transmissão pela TV traz outra novidade e será feita pela TV Brasil, que vendeu espaço na grade para a entidade. Nos microfones da transmissão, Nivaldo Prietto será o narrador e Pelé vai comentar a peleja.

O contrato com o site faz parte de um planejamento que envolve, além do site, outros parceiros, incluindo TV Brasil e TV Cultura, que terão o sinal aberto pela CBF que, em troca, recebe parte dos valores dos planos de mídia comercializados pelos parceiros. Desta forma, as transmissões podem acontecer por sites de internet, aplicativos de celular e tv aberta, em simultâneo.

A seleção volta a campo na terça-feira (13), contra a Austrália, no mesmo local, e com a mesma estrutura de transmissão. O ideal da entidade é aumentar a lucratividade com o passar do tempo, investindo no aperfeiçoamento deste modelo de mídia.

Raphael Sampaio

EM TEMPO