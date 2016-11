Amigos promovem campanha para arrecadar artigos de bebê para esposa do taxista assassinado no Coroado

Mais de 20 amigos do taxista Leonardo do Nascimento Mascarenhas, 29, assassinado na madrugada de sábado (5) por um adolescente, solidários com a atual situação da família da vítima, organizam uma campanha com o intuito de arrecadar artigos de bebê. A esposa do taxista, Ketlen Caroline, 25, está grávida de gêmeos.

De acordo com uma das organizadoras da campanha, Jacqueline Xavier, ainda no dia do velório de Leonardo o grupo de amigos se reuniu e começou a desenhar a ideia do que poderiam fazer para ajudar a família do taxista.

“Já que nada mais poderia ser feito por ele, procuramos fazer por ela. Sentimos a necessidade em ajudar de alguma forma e, hoje (7), no primeiro dia da campanha, estamos bem surpresos com a repercussão e com o retorno”, disse Jacqueline.

A organizadora contou ainda ao portal EM TEMPO que conhecia Leonardo desde a época em que ele atuava como coroinha na paróquia do bairro Morro da Liberdade, na Zona Centro-Sul da cidade.

Mãe de Bernardo, de 5 anos, Ketlen irá dar à luz a dois meninos no mês de março, do próximo ano. Roupinhas de bebê, artigos para cama, mesa e banho e fraldas descartáveis estão entre os itens que os amigos esperam receber até próximo o Natal, data em que desejam fazer a entrega para a esposa do taxista.

“Começamos hoje a arrecadar as doações e não temos previsão para o término. Vamos entregar o que conseguirmos até o Natal, mas como os bebês são para o ano que vem, as pessoas podem continuar colaborando”, ressaltou Jacqueline.

O ponto de entrega para os donativos é a paróquia Coração Imaculado de Maria, localizado na avenida São Pedro, no Morro da Liberdade. O telefone para mais informações é (92) 9 9443-7171 (Jacqueline).

Rosianne Couto

Portal EM TEMPO