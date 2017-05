Amigos em Manaus promovem feijoada para ajudar industriário

A vida do industriário Theliton da Costa dos Santos, de 32 anos, mudou drasticamente há quase dois meses, quando foi diagnosticado com um tumor próximo a artéria renal, na região do abdômen. Familiares e amigos estão organizando uma feijoada para arrecadar fundos para as medicações. O evento será realizado no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, localizado na avenida Brasil, s/n, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, no dia 4 de junho, a partir de 10h.

A esposa de Theliton, Bruna Rafaela Pinheiro, de 27 anos, ao saber da doença, decidiu junto com amigos e outros familiares fazer uma campanha para ajudar na compra de remédios para o marido, no pós-operatório.”No momento em que descobrimos a doença, pensamos em como poderíamos ajudar, já que a medicação é cara e pensamos na campanha”, revelou.

Theliton conta que sentia muitas dores na barriga e logo no início achava que era pedra nos rins, o que foi descartado pelo médico, pois pelos exames, foi diagnosticado o tumor. “Foi um choque ao saber que eu tinha um tumor, mas minha família e amigos me dão forças para continuar e lutar pela vida”.

O casal tem duas filhas, Giovanna, de 9 anos e a Isabelly, de 5 anos. Elas sabem que pai tem dores, mas desconhecem o motivo. “Elas são muito novinhas para saberem da gravidade, por isso decidimos dizer apenas que o papai está doente da barriga”.

O Valor da feijoada é R$ 10 reais e ainda haverá uma rifa, na qual será sorteado três prêmios, o primeiro é de 500 reais, o segundo é um kit da Natura e o terceiro será um kit da Top.

Agenda

Feijoada em prol de Theliton da Costa Santos

Data: 04 de junho

Horário: 10 horas em diante

Local: Centro de Convivência Magdalena Arce Daou

Valor: R$ 10 reais

Informaçoes: 99242-9273

Bruna Chagas

EM TEMPO