Amigos do Tubinha vence 1ª Copa de Beach Soccer na Zona Leste

Num jogo repleto de emoções, o Amigos do Tubinha/Família São José venceu o ABEC/Tubarão por 4 a 3 e conquistou o título da 1ª Copa Gigantes da Zona Leste de Beach Soccer Masculino.

A final do torneio aconteceu na noite desta sexta-feira (23) no campo de areia do complexo esportivo do Estrela do Norte Esporte Clube – rua das Palmeiras, São José 3, em Manaus.

Os gols da vitória do Amigos do Tubinha/Família São José foram marcados por Leozinho, Gró, Juninho e Hamilton, enquanto Liênio, Bob e Pezão marcaram para a equipe adversária.

O time campeão embolsou um prêmio de R$ 2.5 mil, troféu, medalhas e mais R$ 1,2 mil em vouchers para consumo na Cachaçaria do Dedé. O vice-campeão recebeu R$ 1.2 mil, troféu e medalhas.

Se não bastasse levantar a taça do campeonato, o Amigos do Tubinha/Família São José emplacou os dois principais destaques individuais da competição: Helton Tubarão foi eleito o craque, enquanto Leandro Régio levou para casa o prêmio de melhor goleiro.

Com informações da assessoria