Amigos do Boi Garantido fazem feijoada no sábado

Na reta final da temporada bovina em Manaus acontece, neste sábado (17), a tradicional feijoada do Movimento Amigos do Garantido (MAG ), que deve levar milhares de torcedores do bumbá da “Baixa do São José” ao Centro de Convivência do Idoso, na Aparecida, Zona Sul, a partir das 12h.

Como atrações estarão presentes: o levantador oficial, Sebastião Junior; o apresentador, Israel Paulain; além de Leonardo Castelo, P.A. Chaves e ainda Ricardo Lyra, Márcia Siqueira, Carlinhos do Boi, Rodrigo Montenegro e Wanderson Rodrigues.

De acordo com a presidente do MAG, Izoney Tomé, um grande número de torcedores é aguardado. “Todos os anos milhares de pessoas lotam o evento. Então esse ano não será diferente. Já mandamos fazer mais camisas e os pedidos não param. Será um sucesso novamente”, garante.

Durante a feijoada acontece o concurso Morena Bela, que há quase duas décadas foi criado para enaltecer as mulheres bonitas do Garantido.

“O concurso foi criado pelo saudoso Jorge Mota, sócio fundador do MAG, e decidimos não acabar, pois é uma forma de homenagear um dos grandes torcedores do nosso boi e, claro, dar destaque as nossas cunhãs lindas”, explica Izoney.

As camisas podem ser compradas no Centro de Convivência. O valor é R$50.

Agenda:

O que é: Feijoada do MAG

Quando: dia 17 de junho, sábado

Horário: 12 h

Onde: Centro de Convivência do Idoso, na Aparecida

