Amigo se passa por advogado para livrar casal da prisão e é preso

Ao tentar se passar por advogado, o desempregado Cleusirlei Pereira dos Passos, 35, foi detido nesta quinta-feira (2), na rua Lajes, bairro São José Operário, Zona Leste. Conforme a polícia, o suspeito tentou se passar pelo advogado de um casal identificado como Natanael de Souza Pucu, 18, e Júlia Teixeira de Oliveira, 20. Os supostos clientes do falso advogado haviam sido presos por suspeita de envolvimento com o crime de tráfico de drogas.

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que faziam patrulhamento no local, quando abordaram o casal com porções de drogas. Ao efetuarem a prisão de Natanael e Júlia, Clausirlei, que, na verdade, é amigo do casal, abordou os policiais e se identificou como advogado de defesa.

Ainda segundo os policiais, foi solicitado que o suspeito apresentasse a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), como comprovação, mas o suspeito negou que fosse advogado, e informou apenas que trabalhava em um escritório de advocacia.

O trio foi encaminhado ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde Cleusirlei foi autuado em flagrante pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões. Cleusirlei Passos pagou fiança de valor não informado e foi liberado em seguida. Já o casal foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e levado a Audiência de Custódia, na sede do Fórum Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

Ana Sena

EM TEMPO