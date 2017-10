Amigo de 4 patas: cães que ajudam na ressocialização e curam depressão

Conhecidos como os melhores amigos do homem, os cães podem se tornar fiéis companheiros para momentos de alegria ou tristeza. Alguns deles desempenham papéis importantes em aliviar sintomas de estresse, transtorno bipolar, ansiedade e também auxiliam na ressocialização de pessoas em tratamento de doenças, principalmente aquelas diagnosticadas com autismo. Esse é o caso de “Coquinho”, um cão de raça poodle com pinscher – que abalou as estruturas de uma família. Além dele, você vai conhecer a história de “Dom” e “Aquiles”, confira:

“O ‘Coquinho’ apareceu em nossas vidas no início de 2016, após eu ter saído do meu emprego, devido a problemas de saúde, doado por um colega de trabalho, quando ele ainda era filhote. Não percebemos que ele tinha uma doença congênita, que deixou uma má formação na pata esquerda dele. Ele quer correr, brincar, mas sente dor. Então, na maioria das vezes, a gente precisa carregá-lo nos braços”, contou o professor Renato Martins, de 41 anos.

Segundo Martins, Coquinho entrou para a família em um momento delicado. “Eu havia perdido meu emprego porque fui diagnosticado com litíase renal [cálculos renais ou pedra nos rins], estava em um momento de pré-depressão porque quem eu achava que era meu amigo se afastou de mim e não me deu ajuda, quando eu mais precisei. Ele chegou e mudou completamente o meu modo de pensar e agir. Não só meu, como de toda a minha família, incluindo um irmão de 31 anos, que é autista e tem dificuldades de ressocialização”, informou Renato.

De acordo com o professor, o irmão foi diagnosticado com autismo aos 11 anos e sempre foi muito fechado, até a chegada de Coquinho.

“Ele ficava quieto, no canto dele, e um primo nosso – que na época estava estudando psicologia – percebeu que havia algo diferente no comportamento dele. Foi aí que decidimos levá-lo ao médico e veio a surpresa, de que ele era autista. Até os 23 anos estudou na escola Pestalozzi, onde conseguiu fazer amizades e se sentir melhor, porém, quando teve que deixar a escola, por conta da idade, voltou a se fechar completamente no mundo dele”, destacou Martins, informando que o irmão sofreu por 7 anos, após deixar a unidade de ensino especial, até conhecer Coquinho.

“Às vezes ele ficava em silêncio, outras vezes era agressivo. Nós realmente percebíamos que aquele distanciamento da escola estava fazendo com que ele tivesse um regresso ao passado. Até hoje, mesmo com a presença do Coquinho, ele às vezes fica agitado, meio agressivo com a gente. Mas, com o Coquinho é diferente, toda vez que o cachorro está por perto, meu irmão é só alegria, não tem tempo ruim. Pode fechar a cara pra todo mundo, mas pro Coquinho é só felicidade dia e noite. Esse cachorro tem o dom de nos dar alegria e a dificuldade que ele enfrenta todos os dias para andar nos motiva ainda mais a querer viver”, enfatizou.

“Eu já me informei em algumas vezes que estive no veterinário, para procedimentos de vacinação, banho e tosa, e fiquei sabendo que o custo de uma cirurgia sairia em torno de R$ 5 a 6 mil. No momento, nós não dispomos desse valor. Eu sou formado em direito, mas por conta da doença perdi o emprego e não tive mais como arranjar outro na área. Atualmente apenas dou aulas em cursos técnicos e o que eu ganho dá apenas para as despesas de casa”, diz Renato.

Para o educador, uma ajuda financeira, ou até mesmo de orientação, seria de bom tamanho. “Gostaria de pedir a ajuda de alguém, que se prontificasse a nos ajudar a conseguir essa cirurgia. O Coquinho é primordial no tratamento de ressocialização do meu irmão e eu nem imagino a vida da minha família sem ele porque ele é que dá ânimo para a gente continuar lutando contra esses problemas de saúde”, justifica o professor.

Quem de alguma forma puder ajudar no tratamento de Coquinho pode entrar em contato com Renato por meio do número (92) 98122-0881.

“Quando eu mais precisei”

A jornalista Carol Pacheco, de 35 anos, diz que com a ajuda de um cão – raceado de poodle com maltês – venceu uma depressão após a morte do pai. Eu estava em terapia, por conta da recente perda, e fiquei depressiva. Moro só com o meu filho e meu pai sempre foi muito presente na minha vida, tanto é que eu o via constantemente. O “Dom” [meu cachorro] eu ganhei da namorada do meu filho, mas quando estava nesse momento difícil eu quase desisti de aceitá-lo”, lembra a jornalista.

Segundo Carol, o desejo de desistir surgiu por ela acreditar que não teria condições de cuidar bem do animal. “Eu estava sem ânimo, mas ele teve que vir porque eu já havia me comprometido. A partir do momento que ele entrou em casa, trouxe mais alegria, felicidade, sai de uma situação de luto extremo. Claro, a dor da perda não passou, mas o Dom deu um sentido a mais pra viver. Sou recebida todos os dias com alegria em casa, um carinho gratuito”, lembrou a jornalista.

Apoio recuperação

A atendente de farmácia, Elica Silva, de 23 anos, conheceu “Aquiles”, seu cão de estimação, em um momento delicado. “Em maio do ano passado precisei passar por uma cirurgia urgente por conta de um problema cardíaco. Meu pós-operatório foi muito difícil e eu vivia um momento praticamente de depressão. O que me ajudou a passar por essa fase foi o Aquiles. Meu irmão o trouxe com dois meses de vida, ainda filhote, tão pequeno e fofo, foi amor à primeira vista. Apeguei-me de tal forma a ele que hoje eu não me vejo sem ele. Deus me livre que alguma coisa aconteça a ele, não quero nem imaginar, eu morreria”, confessou a jovem.

“Raceado com pinscher e ‘toby’, hoje ele tem 1 ano e 4 meses. É muito inteligente e também sentimental, consegue sentir nossas emoções e o modo como ele age nesses momentos é incrível. Quando estou triste, ele chega próximo de mim, fica deitado, quietinho, me observado, como se quisesse dizer ‘não chora, eu to aqui’. Sem contar que ele sabe a hora exata em que cada membro da família chega em casa e faz questão de ir até ao portão fazer aquela festa que só ele sabe [rsrs]”, lembra Elica.

