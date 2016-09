‘Amigas’: atual e ex de Wesley Safadão fazem as pazes 

Thyane Dantas, a atual mulher de Wesley Safadão e a ex Mileide Mihaile, começaram a seguir uma a outra no Instagram nessa quinta-feira (2), demostrando que as duas teriam feitos as pazes.

A atual que era amante de Safadão sempre foi humilhada e hostilizada pelos fãs do forrozeiro, que não a suportam e vivem xingando ela em shows e em redes sociais.

Conforme os boatos, Mileide teria ligado para Thyane pedindo desculpas e chegou a dizer que não vai ter paz enquanto não tiver seu perdão. De acordo com um site de fofocas, a ex- teria perdoado a atual mulher de Safadão, com a justificativa que hoje é uma mulher que busca a Deus e não ter rancor em seu coração.

Porém, vale lembrar que mesmo pedindo desculpas, Thyane está usando o carro que era de Mileide, o que virou comentário na web.

Wesley Safadão e Thyane Dantas trocaram alianças no dia 1 de agosto. Os dois estão juntos há quatro anos e têm uma filha, Ysis, de 2 anos.

Antes do relacionamento com Thyane, Safadão foi casado durante oito anos com Mileide Mihale, com quem tem um filho, Yhudy, de 5 anos. Thyane Dantas, atual mulher de Wesley Safadão, nunca teve sossego desde quando se infiltrou no meio da família dele, enquanto o cantor era casado com Mileide (mãe de seu primeiro filho), e virou amante do moço (hoje eles têm uma filha e são casados).