Américas Amigas atesta qualidade de exames em navio hospital no AM

A visita técnica realizada pela Organização Não Governamental (ONG) Américas Amigas e médicos do Hospital do Câncer de Barretos (SP) indicou resultado positivo na avaliação dos procedimentos de exames com mamógrafo no navio hospital Dr. Montenegro. Eles acompanharam, nesta sexta-feira (12), o atendimento e exames realizados em mulheres moradoras da região de Manaus e entorno, no navio.

De acordo com a gerente geral de projetos da Associação, que tem a missão de reduzir a taxa de mortalidade por câncer de mama, Mirna Hallay, o objetivo é manter a qualidade da prestação de serviço de exame de mamografia realizado no navio. “Os dados finais ainda serão consolidados durante a próxima semana, porém as informações prestadas pela equipe da Marinha demonstram que os procedimentos estão sendo adotados de forma correta”, afirma a gerente. Ela explica que visita faz parte do Pronon (Programa Nacional de Atenção Oncológica) do Ministério da Saúde, que tem a meta de reduzir o número de casos de câncer na população. “O nosso objetivo maior é garantir a qualidade do exame de mamografia “, ressalta.

A gerente esclarece que o mamógrafo utilizado no navio hospital foi doado pela Américas Amigas no ano de 2010. De lá para cá, diversas ações, como: visitas técnicas e capacitação de profissionais foram desenvolvidas pela ONG. “É um trabalho realizado em parceria com o Hospital do Câncer de Barretos, que tem gerado resultados positivos”. Conforme a gerente, no ano de 2016, foram realizados 400 exames e neste ano, foram 289. O navio presta atendimento de acordo com uma escala. Durante quatro meses por ano, navega nos rios do estado do Acre. Nos demais, atende à população do estado do Amazonas.

Nos últimos nove anos, a Associação já doou 23 mamógrafos, beneficiando 11 estados brasileiros. Graças a esses equipamentos, mais de 500 mil mamografias já foram realizadas pelos beneficiários, entre os quais, dois navios da Marinha do Brasil, que prestam atendimento médico às populações ribeirinhas do Amazonas e Pará e uma Unidade Móvel que atua na região de Patrocínio em Minas Gerais.

Sobre a Américas Amigas

Fundada em 2009, a Américas Amigas é uma associação sem fins lucrativos que tem como missão reduzir as taxas de mortalidade entre as brasileiras, principalmente entre a população de baixa renda, por meio da detecção precoce da doença. Para tanto doa mamógrafos, treina e capacita profissionais na área de mamografia e promove iniciativas de conscientização e informação sobre o câncer de mama. De 2009 até o presente, a Américas Amigas já doou 23 mamógrafos, beneficiando 11 estados brasileiros.

Graças a esses equipamentos, mais de 500 mil mamografias já foram realizadas pelos beneficiários, entre os quais dois navios da Marinha do Brasil que prestam atendimento médico às populações ribeirinhas do Amazonas e Pará. Em comemoração ao Outubro Rosa 2015, em parceria com o Hospital do Câncer de Patrocínio Dr. José Figueiredo, a Américas Amigas inaugurou a sua primeira Unidade Móvel que oferecerá exames de mamografia e levará a oportunidade da detecção precoce do câncer de mama às mulheres do estado de Minas Gerais.

