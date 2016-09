América-MG confirma duelo com o Palmeiras em Londrina

Depois de encarar o Santa Cruz, em Recife, o Palmeiras atravessará o país para o compromisso válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No início da noite desta quinta-feira (29), o América-MG confirmou que receberá o líder da competição no estádio do Café, em Londrina (PR), no próximo dia 9, a partir das 17h (de Brasília).

Em comunicado, a diretoria do clube mineiro justifica a retirada da partida do Independência por questões financeiras. O América-MG ocupa a última colocação da Série A com apenas 21 pontos somados e atuará contra o primeiro colocado do Brasileiro em uma cidade com grande presença de palmeirenses.

“Desde o primeiro turno da competição, o clube tem recebido insistentes convites para mandar jogos em outros estados, convites estes que foram prontamente recusados. Porém, neste momento, após ampla análise, o Conselho de Administração decidiu levar o jogo contra o Palmeiras para Londrina, por se tratar de uma proposta financeira altamente vantajosa”, escreveu o clube.

“A decisão tomada neste momento contribuirá significativamente para o equilíbrio das contas nesta difícil temporada 2016 do Campeonato Brasileiro. É importante destacar que a alteração do local de jogo como forma de aumento de receita é um recurso normalmente utilizado por clubes da Série A em busca de equilíbrio financeiro”, acrescenta a nota divulgada pelo América-MG.

Ainda no mesmo comunicado, o clube mineiro se compromete a organizar caravanas e promoções para o torcedor viajar até o Paraná. Os palmeirenses poderão comprar os ingressos destinados ao torcedor americano.

