América dominou futebol amazonense nos anos 1950

América conhecido por sua tradição rubra dominou certames dos anos 1950 – foto: Arquivo

Na quinta edição da série de reportagens especiais sobre os maiores campeões amazonenses de todas as décadas, o clube a ser exaltado é o América, do lendário roupeiro, motorista, presidente e ex-treinador, Amadeu Teixeira, 91. Nos anos 1950, como contam os historiadores, por meio de dribles, infiltrações e jogadas desconcertantes, o “Mequinha” fez brilhar os olhos de famílias, jovens, casais e crianças que saíam de casa nas tardes de domingo para acompanhar a rodada de futebol no já demolido estádio do Parque Amazonense.

Após a tragédia de 1950 quando o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo para o Uruguai diante 200 mil pessoas no Maracanã, a responsabilidade para trazer a alegria aos adeptos do esporte bretão restou para os estaduais espalhados pelo Brasil. O Diabo conquistou quatro campeonatos amazonenses e um vice durante o período. O Nacional e o extinto Auto Esporte venceram dois certames, Fast Clube e o tradicional time de época, Santos da Cachoeirinha, ganharam uma edição cada.

No futebol amazonense, as décadas de 1950 e 1990 foram as únicas que não foram dominadas pelo Nacional. O América era composto por um time formado com atletas locais que representavam a seleção amazonense no antigo e extinto Campeonato Brasileiros de Estados.

O Nacional abriu a década conquistando o título de 1950. América foi à forra de 1951 a 1954. O Fast faturou o caneco em 1955. O Auto Esporte foi bicampeão, em 1956 e 1959. O Nacional voltou a conquistar o certame em 1957. O Santos da Cachoeirinha venceu em 1958, ano que o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo, na Suécia.

Década do “Diabo”

Um time pobre e humilde que revolucionou época e despertou muitos apaixonados pelo futebol baré. Uma equipe avassaladora que não tinha piedade dos seus adversários. Um clube pequeno que crescia contra os grandes. De 1951 a 1954, esse foi o cenário no América, que dominou o futebol amazonense.

Existem poucos documentos que relatam os placares das partidas. Mas, o time do América durante o tetra era formado por: Sandoval; Darcy, Brás Joia, Toscano e Gato; Canhão, Elson Peixoto e Ivancy; Cabral, Osmar e Juarez; Técnico: Claudio Coelho.

De acordo com historiador do futebol amazonense, o professor de história e filosofia Francisco Carlos Bittencourt de Araújo, 64, o time americano possuía um ataque diferenciado.

“O setor ofensivo era semelhante ao do Santos de Pelé. O Cabral fazia ponta-direita e triangulava com o Elson Peixoto chegando de trás. O Osmar era muito decisivo lá na frente. Tinha uma facilidade muito grande de marcar gols. Os mais antigos também nos passaram que o América era meio time da seleção amazonense. Até porque o elenco era repleto de pratas da casa do futebol local”, conta.

“O discreto surgimento do estádio da Colina”

Muitos dizem que a inauguração oficial do estádio Ismael Benigno ocorreu em 1964, no massacre do Sport Recife por 8 a 1 sobre o dono da casa São Raimundo. Porém, em 1958 ocorreram as primeiras partidas oficiais no local, válidas pelo Campeonato Amazonense daquele ano.

O primeiro nome da Colina foi estádio Gilberto Mestrinho. No final dos anos 50 ocorreram duelos empolgantes, no primeiro deles, o Tufão venceu o extinto Princesa Isabel por 2 a 0, no dia 27 de abril de 1958. No caso, o ídolo colinense Santarém marcou o primeiro gol oficial.

Antigo presidente do São Raimundo, Ismael Benigno, que dedicou a vida ao clube, foi homenageado na inauguração de 1964, assim originando um novo nome ao alçapão. Na mesma época, o local passou a ser chamado de Colina, por se localizar em uma área mais elevada que suas adjacências.

João Paulo Oliveira

