Uma mochila deixada na rampa de acesso ao Banco Central (BC), em Brasília, mobiliza a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. O local foi isolado para análise do material. Neste momento, policiais verificam se há bomba dentro da mochila para decidir se vai explodir o material.

Segundo a assessoria de imprensa do BC, os funcionários do primeiro e segundo andares deixaram o prédio, por precaução. Nos demais andares, o funcionamento do BC está normal.

Kelly Oliveira

Agência Brasil