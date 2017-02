Ambulantes podem sair de avenida no Vieiralves

O comércio alternativo de vendedores ambulantes próximo a um dos semáforos da avenida João Valério, conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul, pode estar ameaçado. Isso porque a Associação dos Empresários do Vieiralves (AEV) tem em curso tratativas com a Prefeitura de Manaus que pedem a realocação desses vendedores de frutas, eletrônicos e outros objetos.

Localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, a área tem presença forte de comércios, bares e restaurantes e, nos últimos anos, tem tido a venda de frutas e aparelhos eletrônicos cara a cara com motoristas que param no semáforo.

A presidente da AEV, Adlinez Moreno, informou que a entidade representativa já se reuniu com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) e com a Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar da área para manter em alerta a vigilância na via. “Não reclamamos tanto a questão de venderem na área, mas sim a insegurança que os vendedores geram nos nossos clientes. Os lojistas reclamam da abordagem de alguns durante o período noturno. Essa sensação de insegurança nos prejudica”, enfatizou.

Adlinez informou que a associação fez um levantamento no qual apontou que em um só dia foi registrada a presença de 50 ambulantes ao longo da avenida João Valério. Segundo a presidente, eles não ficam apenas em um local, e se deslocam para outras vias como a Maceió e Pará, por exemplo. Em alguns casos, não são apenas ambulantes, há também crianças, malabaristas, hippies, latinos e limpadores de para-brisa que circulam entre os carros, às vezes até

atrapalhando o transito.

“Essa ocupação se tornou uma coisa tão grande que fugiu do nosso controle e até das autoridades, mas já estamos no aguardo de uma providência da Prefeitura de Manaus. A Polícia Militar não tem poder para retirar essas pessoas porque não estão cometendo nenhum crime, mas trazem uma sensação ruim, poluem as vias e prejudicam tráfego dos carros”,

ressaltou Adlinez.

Aumento no desemprego

A titular da AEV acredita que o aumento do volume de ambulantes resulta do crescimento do desemprego, deixando poucas possibilidades para os pais de família sustentarem seus dependentes. “Aguardamos alguma ação social da Prefeitura de Manaus para essas pessoas que precisam sobreviver de alguma forma. Entendemos que é uma causa social decorrente do aumento do desemprego que fazendo com que se avolumam cada vez mais na área”, finalizou.

Demanda

O comerciante Manoel Rodrigues, 54, disse que apoia a presença dos ambulantes e até já comprou produtos dos trabalhadores. “É melhor venderem aqui do que estarem roubando. Eles estão sem emprego e precisam se sustentar. Eu mesmo já comprei frutas deles. A qualidade é boa e o preço acessível. Não é nem o caso de ser mais barato e sim a pessoa que trabalha merece ser apoiado”, destacou.

A estudante Gláucia Corrêa, 31, disse que também já chegou a comprar dos ambulantes da avenida João Valério, mas com receio. “Eu compro às vezes, mas acho os vendedores invasivos. Acho que até atrapalha também os comerciantes porque acabam ganhando a clientela. A qualidade é de se contestar, porque as vezes fica no sol ou exposto a poeira dos carros, é bom ter atenção”, enfatizou.

Clientes fixos

O vendedor de farinha do Uarini, Dones Rodrigues, 36, usa o porta-malas do seu carro para vender o produto. Já há dois anos na área diz que suas vendas estão consolidada. Dones vende o quilo da farinha a R$ 6 e ganha R$ 1 por pacote, além de outros produtos como açaí de R$ 8 litro e R$ 15 por 2 litros e goma por R$ 5 o quilo. “Já estou há dois anos nesse local e o cliente já conhece e viciou. Não preciso mais nem sair do meu carro para vender”.

Joandres Xavier

EM TEMPO