Ambulantes ‘driblam’ fiscais para vender dentro do T2

Com mercadorias escondidas em mochilas, caixas de isopor e até em carrinhos de construção improvisados, diversos vendedores ambulantes estão burlando os olhares de agentes da Prefeitura de Manaus e retornando, timidamente, a Estação de Conexão 2, localizado na Cachoeirinha, na Zona Centro-Sul.

O principal motivo alegado por quem realiza de forma ilegal esse comércio no interior do terminal é o grande fluxo de pessoas que comparecem ao local diariamente.

Em menos de uma hora, aproximadamente, dez vendedores foram flagrados oferecendo os produtos para passageiros. Eram vendidos dindim, garrafas de água, objetos eletrônicos e até mesmo merendas.

De acordo com um vendedor ambulante que não quis ter o nome divulgado, as vendas no local são promissoras. “Eu vendo em média 40 salgados por dia com suco, o equivalente a R$ 80. Tem dia que está fraco, mas, às vezes eu consigo vender toda a minha mercadoria só pelo período da manhã. No final do mês eu consigo mais de R$ 1 mil”, disse.

Em maio deste ano a prefeitura informou que os camelôs que atuavam no antigo terminal seriam contemplados com espaços mais organizados para trabalharem no local. Ao todo, 40 trabalhadores do terminal da Cachoeirinha foram cadastrados e, caso não fosse possível contemplar todos, os que ficassem de fora seriam inseridos no Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa (Fuminpeq). Enquanto isso, alguns continuam na prática ilegal.

Fiscalização

Atualmente, conforme a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (Sempab), apenas quatro agentes são responsáveis pela fiscalização, sendo dois pela manhã e dois pela parte da tarde.

Segundo a secretaria, vendedores flagrados na clandestinidade recebem orientação e são notificados posteriormente. Em casos de reincidência, a mercadoria é apreendida pelos fiscais. Desde janeiro deste ano, diversas operações foram realizadas para coibir a presença dos ambulantes em situação irregular.

Luis Henrique Oliveira

Jornal EM TEMPO