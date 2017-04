Ambulantes burlam lei e vendem medicamentos sem receita no Centro de Manaus

Após a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) levantar o debate sobre o comércio ilegal de remédios no Centro de Manaus, o EM TEMPO foi às ruas para confirmar a situação e encontrou alguns vendedores ilegais comercializando medicamentos na área central da capital amazonense.

A situação não é nova. Em 2013, o EM TEMPO já tinha mostrado que a pratica era comum naquela área, publicando a matéria ‘Remédios vendidos sem controle por ambulantes no Centro de Manaus’.

Na Praça da Matriz, a reportagem flagrou quatro vendedores comercializando livremente os medicamentos que, por lei, só devem ser vendidos com receituário médico, como antibióticos e alguns anti-inflamatórios. Na abordagem, a equipe solicitou o antibiótico Tetraciclina e Amoxicilina que, mesmo sem a apresentação da receita, foram oferecidos por R$ 4 e R$ 10, respectivamente.

Os preços são inferiores aos cobrados no mercado formal. Em uma drogaria da cidade, os mesmos medicamentos, em caixas contendo cartela com 10 comprimidos, os remédios estão custando R$ 14,42 e R$ 20,50.

Além dos antibióticos, também é comum encontrar outros medicamentos como o Torsilax, Dipirona, Dorflex, Multigrip, AAS Infantil, Sulfadiazina.

Outro ponto utilizado pelos vendedores é na rua dos Bares, nas proximidades do Mercado Municipal Adolpho Lisboa. No local, um vendedor relatou que vende os medicamentos como uma alternativa de ter uma renda.

“No momento, estou desempregado e vi nisso uma alternativa para ganhar dinheiro. Estou há pouco tempo revendendo estes medicamentos, comecei há três semanas. Eu sei que é errado vender remédio sem receita médica, mas tenho que trabalhar”, disse o homem, que preferiu não se identificar.

Ao ser questionado sobre a origem dos medicamentos, ele desconversou e disse apenas que comprava de um fornecedor. “Compro de um fornecedor, mas prefiro não entrar muito em detalhes”, contou.

Este comércio ilegal é chamado pelos vendedores como “drogaria ambulante”. Segundo eles, a cobrança de um valor bem abaixo do que é praticado no mercado legal, é justificado pelo não pagamento de aluguel de espaço físico e/ou funcionários, além da isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Consumidor

Mesmo sabendo do risco de comprar remédios sem prescrição médica, alguns consumidores justificam a atitude, alegando a dificuldade em conseguir marcar uma consulta na rede pública de saúde.

“Muitas das vezes não conseguimos marcar uma consulta nas unidades públicas de saúde e, em decorrência disso, acabamos optando por essa prática. Sei do risco, mas infelizmente é o que nos resta. Às vezes, estou com uma dor de garganta e sei que uma Amoxicilina ou uma Cefalexina vai resolver. Compro logo porque é melhor do que enfrentar um Serviço de Pronto Atendimento (SPA) lotado ou ficar horas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) esperando ser atendido”, declarou um motorista de 42 anos, que também preferiu não se identificar.

Fiscalização

O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam (CDC-Aleam), o deputado estadual Abdala Fraxe (PTN), disse que tomou conhecimento da prática ilegal e que vai notificar a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a Vigilância Sanitária de Manaus (Visa Manaus) para que sejam realizadas fiscalizações no local para inibir este tipo de comércio.

“De início, vamos notificar a Visa Manaus e Semsa para que seja feita uma fiscalização com o objetivo de acabar com essa prática ilegal. Isso não pode acontecer, é uma questão de saúde pública. Nesse primeiro instante, não podemos ir ao local e fazer a fiscalização, pois a comissão só pode atuar se algum consumidor se sentir lesado”, comentou o deputado, ressaltando que a população, ao compactuar com a situação, faz com que o comércio não seja coibido e que a atuação dos ambulantes permaneça livre nas ruas da cidade.

O diretor da Visa Manaus, Fernando Branco, informou que são feitas várias fiscalizações na área do Centro. Mas, a equipe tem dificuldade na apreensão dos medicamentos porque os ambulantes percebem a ação dos agentes e fogem.

Ainda conforme Branco, para que as fiscalizações surtam efeito, é necessário o apoio da Delegacia Especializada de Proteção ao Consumidor (Decon). Segundo ele, a detenção dos vendedores só pode ser feita por meio da intervenção policial e não dos agentes da Visa Manaus.

“Eles [ambulantes] percebem rápido a ação e conseguem fugir, por isso precisamos da atuação da polícia. Já solicitamos o apoio da Decon, porque isso é caso de polícia também. É prática ilegal. Também estamos verificando de onde são fornecidos esses medicamentos e, assim que detectarmos, o local será fechado e multado”, pontuou o diretor.

Mara Magalhães

EM TEMPO