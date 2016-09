Ambulante encontra corpo dentro de mala próximo ao cemitério São João Batista

Um corpo esquartejado foi encontrado dentro de uma mala, na manhã desta quinta-feira (8), em frente ao Cemitério São João Batista, na avenida Boulevard Álvaro Maia, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A mala foi encontrada pelo vendedor ambulante, João Pereira, 56, por volta das 5h da manhã.

“Quando cheguei para trabalhar, avistei a mala. Ao me aproximar, achei estranho porque estava suja de sangue. Em seguida, chegou um taxista que trabalha nesse ponto e falou que era melhor não mexer, pois poderia ter um cadáver dentro. Foi quando ligamos para a polícia” disse o ambulante, acrescentando que trabalha no local há mais de 20 anos e que nunca tinha visto algo parecido.

Conforme o taxista Francisco Marques, 48, que trabalha no local, primeiramente ele imaginou que fosse um animal.

“Peguei na mala e achei pesada, no início imaginei que fosse um animal que estivesse dentro, mas mesmo assim revolvemos acionar a Polícia Militar”, contou o taxista.

Ao chegarem ao local policias militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) abriram a mala e constataram que se tratava de um corpo humano.

O Instituto Médico Legal (IML) chegou ao local por volta das 9h, ao abrirem a mala foi detectado que partes do corpo estavam separadas em duas sacolas de lixo.

A mala e as sacolas com o corpo foram levadas para a sede do órgão, onde passarão pela perícia.

De acordo com o delegado, Ivo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), há indício de que se trata, de fato de uma pessoa esquartejada, mas ainda não dá para identificar se é o homem ou mulher, somente depois da perícia.

O delegado ainda informou que, dentro da mala, também foi encontrado um preservativo.

Por Mara Magalhães