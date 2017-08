Ambev abre inscrições para programa de estágio

Programa de trainee da Ambev-foto: Divulgação

A Ambev está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2018. As oportunidades estão disponíveis para alunos de todo o país, desde que estejam cursando o penúltimo e último ano de seus respectivos cursos. Há vagas, em praticamente todas as áreas da cervejaria, e estão disponíveis a graduandos de todos os cursos universitários e instituições de ensino.

Com ambiente informal, a Ambev é composta por pessoas com espírito empreendedor e que entendem a cervejaria como seu próprio negócio. Leia também: ‘Tô’ sem emprego, e agora? Siga os 10 passos para conseguir uma oportunidade de trabalho “Nossos funcionários têm autonomia para tomar decisões e empreender aqui dentro. Funcionamos com uma grande startup, queremos pessoas autênticas e com vontade de crescer e junto com a companhia”, diz Fabíola Overrath, diretora de Desenvolvimento de Gente da Ambev. Para fazer parte desse time, a companhia busca jovens autênticos, criativos e que queiram crescer junto com a cervejaria. Para acessar dicas de como se preparar para o processo seletivo, os interessados podem pesquisar no portal. Clique aqui.

