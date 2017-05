‘Amazonino só não será candidato se não quiser’, diz vice-presidente do PDT-AM

Na manhã desta quinta-feira (25), durante a solenidade de 35 anos do PDT na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vice-presidente da legenda no Amazonas, Stones Machado, declarou que o ex-prefeito Amazonino Mendes só não será candidato ao governo nas eleições de agosto se ele não quiser, pois o partido está de braços abertos para apoiá-lo caso sua resposta seja positiva ao pleito.

“Estamos com um projeto para governar o Amazonas e o Amazonino é um dos nossos carros-chefe para estas próximas eleições devido ao grande trabalho exercido por ele em sua época de governador. A experiência dele somada com a juventude dos nossos novos políticos pode trazer novas alternativas de política ao nosso Estado”, disse.

O vice-presidente também adiantou alguns possíveis nomes para compor a chapa de Amazonino Mendes caso ele se torne candidato. “São vários nomes e queremos alguém que ajude principalmente a cuidar da nossa maior fonte econômica, que é a Zona Franca de Manaus. E com base nisso, acreditamos que pessoas como nosso presidente, Hissa Abraão, Marcelo Ramos ou até mesmo o nosso atual governador, David Almeida, e Rebecca Garcia são fortes nomes”.

De acordo com o vereador Diego Afonso, que é presidente municipal do partido, os dirigentes da legenda devem se reunir hoje para decidir os rumos que serão tomados até as próximas eleições. Caso nenhuma decisão seja anunciada, a data oficial para pronunciamento passa a ser o dia 15 de junho, dia da convenção do partido.

Amazonino Mendes era esperado na solenidade, mas acabou não aparecendo. A reportagem do EM TEMPO entrou em contato com o ex-prefeito por meio de sua assessoria de imprensa, mas o mesmo não foi encontrado.

PDT comemora 35 anos

Com a presença de dirigentes, militantes e personalidades do partido, o PDT foi homenageado, também nesta quinta-feira, ontem, pela passagem dos seus 35 anos de fundação. A propositura partiu do vereador Diego Afonso, que declarou que o evento também foi idealizado com o intuito de comemorar os avanços políticos que o partido tem conquistado em território nacional, estadual e municipal.

“Estamos muito felizes pois, durante todos esses 35 anos, sempre tivemos uma representatividade de qualidade. Hoje, uma das nossas figuras mais marcantes tem sido o ex-governador Amazonino Mendes, assim como também contamos por longos anos com a contribuição do senador Jefferson Peres”, reforçou.

Estiveram presentes na solenidade líderes comunitários, atletas, vereadores e deputados estaduais da legenda e de partidos aliados.

Wal Lima

EM TEMPO