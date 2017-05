Amazonino pode disputar governo com apoio de Omar Aziz

Os primeiros pré-candidatos à disputa ao governo do Estado nesta eleição atípica, prevista para acontecer até o mês de agosto, já começam a se lançar, inclusive com alianças pré-definidas. E uma delas, que ganha corpo nos bastidores é a reaproximação do ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (PDT) ao grupo do senador Omar Aziz (PSD).

Em reunião neste fim de semana com aliados, Omar teria apresentado a seu grupo a proposta de apoiar o nome de Amazonino para governador e o do ex-deputado estadual Marcelo Ramos (PR) para o cargo de vice.

Perguntado sobre essa estratégia, Omar Aziz desconversou e se limitou a dizer que, “nesse momento é preciso esperar um pouco para tomar decisões”.

O deputado federal Átila Lins (PSD), que participou de uma dessas reuniões, negou que trataram do apoio a Amazonino e que o grupo vai esperar o resultado do recurso que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) estuda ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter a eleição direta para indireta.

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que manteve a cassação de José Melo (Pros) e Henrique Oliveira (SDD) na última quinta-feira, determina afastamento imediato e eleições diretas.

A reportagem procurou contato com o ex-prefeito Amazonino, sem sucesso. Já Marcelo Ramos afirmou que entende que o PR tem que ter candidato próprio e que ainda é muito cedo para especulações. “Na melhor das hipóteses, estamos a um mês das convenções”, afirmou

o republicano.

Na outra ponta, o senador Eduardo Braga (PMDB) tem se reunido com seus aliados para afunilar uma aliança e uma chapa para disputar o pleito, mas afirma que nada ainda está definido. “Somente muita conversa, mas nada decidido”, acrescentou. Entre essas conversas de bastidores, cresce a informação de que a pré-candidatura de Braga teria o deputado federal Arthur Bisneto (PSDB) como vice na chapa, cuja aliança estaria sendo articulada com o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB). O EM TEMPO entrou em contato com ambos os

tucanos, sem sucesso.

Enquanto os principais caciques aguardam o desenrolar dos acontecimentos e, mesmo as medidas jurídicas que a defesa de Melo já prometeu ingressar no TSE e a idealizada pela Assembleia Legislativa, outros políticos locais já se anteciparam e oficializaram suas respectivas pré-candidaturas nesse final de semana.

É o caso dos deputados estaduais José Ricardo (PT) e Luiz Castro (Rede), que foram anunciados por seus respectivos partidos como seus representantes nessa

disputa atípica.

O nome de José Ricardo foi oficializado durante o Congresso Estadual do PT, ocorrido ontem em Manaus. Lá, decidiram ainda que o ex-deputado federal Francisco Praciano sairá candidato ao Senado nas eleições de 2018.

Sobre a escolha de seu nome, José Ricardo afirmou que sempre defendeu que o PT tenha candidatura própria nas eleições do Estado e disse estar preparado para mais uma campanha majoritária. Ele destacou que irá defender eleições diretas no Amazonas, com a participação de toda a população, já que muitos deputados da Aleam estão prometendo lutar na Justiça por eleições indiretas, para que eles mesmos escolham o futuro

governador do Estado.

“Iremos construir um plano de governo que possa ser debatido com as todas forças políticas do PT, juntamente com a sociedade, assim como fizemos nas últimas eleições municipais. Vemos um Estado abandonado, principalmente, nas áreas da educação, da saúde e da segurança. Por isso, temos que apresentar propostas para mudar esse lamentável quadro de exclusão social que vive tanto Manaus quanto os municípios do interior do Amazonas”, disse.

Já a pré-candidatura de Luiz Castro foi decidida em reunião do elo estadual da Rede Sustentabilidade. A direção do partido entende a necessidade de uma candidatura com sintonia aos anseios da sociedade e comprometida com a ética e com

o serviço público.

“Buscaremos o diálogo com as forças vivas da sociedade e com lideranças progressistas e éticas, a fim de construir uma alternativa que faça oposição ao grupo político que desgoverna nosso Estado há décadas”, disse em nota a direção local do partido.

Outro parlamentar que também tem mostrado interesse em participar desta eleição é o deputado federal Silas Câmara (PRB). Inclusive, ele já teria confidenciado a seus aliados que vai disputar a cadeira do governador cassado, José Melo. A decisão se vale pelo seu bom desempenho na primeira eleição majoritária que disputou, o pleito de 2016, em que ficou em terceiro lugar na disputa.

Nesta semana, está sendo esperada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico o acórdão com a decisão completa do colegiado do TSE e, somente a partir disso é que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deve comunicar ao presidente da Aleam, deputado David Almeida (PSD) para que seja empossado no cargo, interinamente e, também para iniciar os preparativos para a realização do pleito atípico.

Valéria Costa

EM TEMPO