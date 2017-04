Amazonino Mendes visita UEA nesta quinta

O ex-governador Amazonino Mendes vai visitar a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) nesta quinta-feira (6), a partir das 11h. O objetivo do encontro é apresentar um panorama dos 15 anos de criação da Universidade para o criador da instituição.

Os servidores da UEA também querem ouvir expectativas do ex-governador com relação ao que foi pensado para instituição com vistas ao aprimoramento da Universidade.

Após o encontro, a Gestão Superior da UEA servirá um almoço para o ex-governador com a presença do reitor da UEA, Cleinaldo Costa, além de diretores dos Centros de Estudos Superiores de Itacoatiara, Lábrea, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé.

A visita será no prédio da reitoria, localizada na avenida Djalma Batista, Flores, Zona Centro-Sul da cidade.

Com informações da assessoria