Amazonino Mendes diz que prioridade será arrumar a casa

O ex-governador do Amazonas Amazonino Mendes (PDT), é o sétimo convidado de uma série de entrevistas publicadas semanalmente pelo Jornal Amazonas EM TEMPO. Nos conteúdos, os candidatos ao governo do Estado do Amazonas, na eleição suplementar que acontece dia 6 de agosto, falam sobre projetos e expectativas em relação a candidatura. A conversa completa dessa semana será publicada na coluna “Com a Palavra”, no caderno de política da edição do próximo domingo (2) do Jornal EM TEMPO.

Durante a entrevista com o jornalista Valéria Costa, o ex-governador falou sobre as obras executadas por ele durante gestões à frente do poder municipal e Estadual. O momento, segundo Amazonino é de arrumar casa para o Estado voltar a produzir.

“Precisamos de muito amor, competência, experiência, prudência e muita capacidade de trabalho para restaurar o Estado. É disso que a gente precisa. É isso que eu quero. A prioridade é arrumar casa, se você tem uma empresa que está toda bagunçada você não vai produzir nada, mas se você arrumar essa empresa, tudo voltará ao normal. Também é necessário criar prioridades no setor primário. Uma série de providências devem ser tomadas”, falou Amazonino.

Prioridades:

O ex-governador também falou que suas prioridades, caso seja eleito, nos 12 meses de gestão, será saúde, educação, segurança e geração de empregos. “O Estado tinha umas das melhores redes de saúde pública, que nós fizemos, não faltavam remédios, as consultas e as cirurgias aconteciam normalmente, mas infelizmente agora não há mais. Na segurança, o índice de criminalidade era suportável, atualmente é absurdo. Qual é o pai e qual é a mãe que não se aflige quando o filho sai de casa? A situação está extremamente crítica”, disse Mendes.

“Sempre fui muito ligado à Educação. Não criamos só a Universidade Estadual do Amazonas (UEA), criamos o Proformar, que formava professores à distância, o Bolsa Universidade. Entendo que a educação é a grande esperança para os jovens. Essas coisas todas precisam ser recuperadas”, contou.

Questionado sobre o fato de, se eleito, tentaria uma reeleição em 2018, Amazonino preferiu não comentar o assunto. Ele voltou a afirmar que sua intenção no momento é arrumar o Estado.

“O foco agora é consertar o Estado. 12 meses é um prazo curto, mas é o suficiente para arrumar a casa. O novo governador tem que pegar a casa arrumada, o Estado produzindo, é isso que eu quero”, finalizou.

Com a palavra:

A coluna ‘Com a palavra’ tem o objetivo de apresentar os pré-candidatos ao governo do Amazonas e é publicada todo domingo no caderno de política do Jornal Amazonas EM TEMPO. Na primeira entrevista, o deputado José Ricardo foi o convidado. Também já foram entrevistados na coluna, o ex-deputado Marcelo Ramos, Wilker Barreto, o deputado federal Silas Câmara, vereador Marcelo Serafim e Rebecca Garcia.

Mara Magalhães

EM TEMPO