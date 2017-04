Amazonino é favorável às reformas presidenciais e descarta candidatura em 2018

O ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes (PDT), afirmou que é a favor da reforma da previdência, pauta nacional que discute o aumento no tempo de contribuição e da terceirização no país. O posicionamento foi feito nesta quinta-feira (6), durante um evento na reitoria da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), no Bairro Flores, Zona Centro-Sul.

“Sou totalmente a favor da reforma da previdência como qualquer brasileiro responsável. É uma coisa natural, ou se faz a reforma ou daqui a 10 anos, nem o aposentado vai ter dinheiro para receber. É uma questão lógica”, falou Amazonino, concordando com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, que já afirmou que a reforma é o único caminho. “É claro que a pessoa vai ficar preocupado com a extensão. É angustiante, é péssimo, mas as coisas são como devem ser e, se não tomar providências, fica pior”, completou, sobre a preocupação daqueles que almejam a aposentadoria.

O ´Negão´ disse ainda que a reforma da previdência pode ser comparada ao aumento da passagem de ônibus. “Se o prefeito não der o aumento, acaba com a frota, ela se arrebenta toda e quem sofre é o povo. O aumento é ruim? É claro que é, mas é a solução. Mas, falo aqui do aumento justo e não do desonesto”, comparou, avaliando positivamente as reformas que o Governo Temer vem realizando, incluindo a Lei que regulamenta a terceirização no país, que foi sancionada na última sexta-feira (31) pelo presidente.

“O Brasil é um país muito viciado nas questões das representações da minoria ou dos segmentos e isso é muito ruim para o país. Ele [o Brasil] está entre uns três países que têm essa regra para a terceirização e isso não foi decorrente de lei, mas de uma decisão que virou súmula e criou todo esse problema”, avaliou o ex-governador.

Eleições estaduais

Amazonino descartou a possibilidade de candidatura nas próximas eleições. Segundo ele, as prioridades da vida pessoal são o foco do momento.

“No momento, não estou pensando em política. Estou pensando na minha vida pessoal. Entretanto, não deixo de ser político, nasci político e vou morrer político. Todo dia leio tudo sobre política, analiso, mas fico calado. Me reservo ao fato de exercer as minhas angústias como qualquer cidadão brasileiro”, revelou Amazonino, abstendo-se de avaliar as atuais administrações – municipal e estadual.

“Não faço avaliação sobre o Governo e nem prefeitura”, falou.

UEA

Amazonino foi convidado pelo reitor da UEA, Cleinaldo Costa, para participar de um evento onde foi apresentado um panorama das atividades da instituição durante seus 15 anos de existência. O idealizador da instituição foi recebido com uma salva de palmas pelos funcionários e alunos.

Mara Magalhães

EM TEMPO