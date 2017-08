Amazonino é confirmado no segundo turno da eleição suplementar do AM

Com 80% das urnas apuradas na eleição suplementar do Amazonas, o candidato Amazonino Mendes (PDT), com 39,24% dos votos até às 18h18 deste domingo (6), já garantiu o seu lugar no segundo turno. O candidato Eduardo Braga aparece em segundo lugar com 22, 97% e pode disputar a vaga de governador contra Amazonino. Rebecca Garcia, em terceiro, conta com 17,80% dos votos. A previsão do resultado final deve ser divulgado às 20h.

Confira a votação, com 80% de urnas apuradas:

Amazonino Mendes: 478,300

Eduardo Braga: 279.896

Rebecca Garcia: 216.896

José Ricardo: 165.565

Luiz Castro: 36.197

Wilker Barreto: 20.600

Marcelo Serafim: 18.173

Jardel: 3.239

Liliane não foi divulgado

