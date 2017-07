Amazonino e Braga faltam a debate eleitoral na TV

Participaram do debate os candidatos Wilker Barreto, Luiz Castro, José Ricardo, Rebecca Garcia, Marcelo Serafim e Liliane Araújo – Janailton Falcão

Candidatos que lideram as pesquisas de intenção de votos, Amazonino Mendes (PDT) e Eduardo Braga (PMDB) decidiram não comparecer ao primeiro debate eleitoral na TV, realizado ontem à noite pela emissora Band Manaus. O cabeleireiro Jardel Nogueira, que disputa a eleição pelo PPL, também não participou do programa, mas por conta de seu partido não ter o número mínimo de assentos na Câmara dos Deputados, que são nove representantes.

Em nota enviada à imprensa ontem à noite, Braga informou que não iria comparecer ao debate, mas não explicou o porquê. Já Amazonino não informou o motivo da ausência.

Estiveram presentes os candidatos José Ricardo (PT), Liliane Araújo (PPS), Luiz Castro (Rede), Marcelo Serafim (PSB), Rebecca Garcia (PP) e Wilker Barreto (PHS).

Com a ausência de Amazonino e Braga, os seis candidatos imperaram no decorrer do debate e em um dos trechos “mais quentes” do programa, José Ricardo questionou Rebecca Garcia, que é ex-superintendente da Suframa, sobre os planos que foram realizados para conter o desemprego no Distrito Industrial.

Em resposta, a candidata disse não ter sido nomeada no governo do presidente Michel Temer (PSDB), e, sim, exonerada na gestão dele. “Na minha gestão, eu contive demissões e também não faço parte de nenhum grupo político que governa o Estado do Amazonas há mais de 30 anos”, afirmou.

Com a palavra, o candidato Marcelo Serafim também falou sobre geração de emprego e renda e citou a importância do desenvolvimento do setor primário. “O interior do Estado deve produzir o que o Amazonas vai consumir, e isso não acontece, por desleixo que gestores anteriores tiveram com esse setor. Vamos focar no setor de turismo, que é pouco explorado no Estado, e melhorar nossa relação com a indústria e comércio”, disse.

José Ricardo citou que Amazonino e Braga fazem parte de um mesmo grupo político que deseja voltar a governar o Estado e afirmou que ambos, em suas respectivas gestões à frente do governo, deixaram o interior em um vazio econômico.

Ao falar sobre os projetos para a segurança pública, Marcelo Serafim afirmou que se for eleito, criará o Bope do Estado. “Uma equipe com armamento pesado e alta inteligência, em parceria com as Forças Armadas e Polícia Federal”, explicou o candidato.

Sobre o mesmo tema, a candidata Liliane Araújo citou a importância da valorização da classe de policiais. “Tem que equipar e motivar. As promoções são lei e não são cumpridas. Precisamos resgatar a sensação de segurança”.

No debate, Wilker comentou ainda que não apoia o “novo pelo novo” e se diz realista em relação ao que é possível fazer em 14 meses, falando dos péssimos investimentos de recursos. “Como se gasta R$ 100 milhões em uma Cidade Universitária? É jogar dinheiro fora”, disse, ao falar da paralisação da obra educacional.

O candidato falou também sobre um modelo alternativo para a Zona Franca de Manaus. “Eu lamento 30 anos de governo que não se preocupou em criar cadeias alternativas. É vergonhoso falar que a banana que chega em Coari vem de Roraima e o tambaqui vem de Porto Velho (RO). O Amazonas perde para ele mesmo”, disse, ao defender cadeias econômicas secundárias.

Ao falar sobre os planos de saúde, o candidato Luiz Castro foi enfático ao dizer que os planos emergenciais devem ser concretizados por etapas e enumerou como devem acontecer. “Deve haver a formação de equipes técnicas e competentes, assim como a extinção da terceirização na área da saúde. Tenho lutado incessantemente contra a terceirização e prezado pela atendimento”, salientou.

Fabiane Morais

