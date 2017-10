Amazonino anuncia concurso para professor com 8 mil vagas

O governador Amazonino Mendes usou mais uma vez as redes sociais para anunciar ações administrativas. Na tarde deste sábado (14), Mendes publicou um vídeo no Facebook em que homenageia os profissionais da educação pelo Dia do Professor, comemorado neste domingo (15).

O governador confirmou que antecipará o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) aos professores para o mês de outubro, além de confirmar concurso com até 8 mil vagas para professores da rede estadual.

O governador revelou ainda que vai antecipar o pagamento do Fundeb, de dezembro para outubro. “Vou antecipar a quarta parcela do Fundeb. Ao invés de receber em dezembro, você vai receber agora no mês de outubro”, disse.

Amazonino também garantiu que os professores que quiserem fazer mestrado serão remunerados de forma correta.

Seduc

Na tarde deste domingo, a Secretaria de Estado de Educação convocou a imprensa para coletiva em que o secretário de Educação, Professor José Augusto de Melo, dará detalhes sobre o concurso público que será realizado pela Secretaria. Além disso, na mesma coletiva, o secretário também abordará a antecipação da quarta parcela do abono salarial do Fundeb para os professores da rede estadual.

