Amazônia Live: Ivete Sangalo leva ao delírio público de 90 mil pessoas na Ponta Negra

Um público de mais de 90 mil pessoas compareceu ao show da cantora Ivete Sangalo na noite desse sábado (27) na praia da Ponta Negra, durante o Amazônia Live, projeto socioambiental do Rock in Rio, iniciativa que prevê a plantação de três milhões de arvores na Amazônia.

Esta é a primeira vez que a cantora se apresenta gratuitamente em Manaus. “Já vim várias vezes a Manaus, mas desta vez foi diferente. Senti uma energia incrível, algo que não sei explicar. Fazer um show neste lugar lindo e poder fazer parte dessa história é emocionante”, afirmou a cantora baiana.

Durante quase duas horas, Ivete cantou sucessos icônicos da época da banda Eva, músicas do novo DVD lançado recentemente em Trancoso (BA), interagiu com o público e levou o clima de micareta para um dos mais significativos cartões-postais da cidade de Manaus. “Vocês estão muito bem morando em um lugar que tem um rio maravilhoso como este”, afirmou.

O público foi ao delírio com a presença da cantora, que há dois anos não se apresentava na capital amazonense. “Eu vim especialmente por causa desse show e agora, vendo ela cantar no palco é uma emoção muito grande”, afirmou o estudante João Victor Rodrigues que não conteve a ansiedade, mesmo depois do show ter começado. Ele chegou ainda durante o dia para garantir um lugar próximo ao palco.

Para a administradora de empresas Carla Antunes, a organização fez com o show fosse ainda melhor. “É um show incrível, mas se não tiver segurança, tranquilidade, você não consegue curtir e eu aproveitei muito”, afirmou. “Sou fã da Ivete e ter a oportunidade de assistir ao espetáculo dela aqui em Manaus é uma experiência única”, completou.

Ao todo, mais de 350 seguranças foram contratados para garantir a segurança do evento que transcorreu sem nenhum incidente.

Uma estrutura com seis telões transmitiu, na íntegra, o show do palco flutuante onde ocorreu a apresentação do tenor Plácido Domingo com a Amazonas Filarmônica e participações de Ivete Sangalo, Andreas Kisser, e do tenor Saulo Lucas, entre outros artistas. As imagens emocionaram o público presente. “É um orgulho saber que Manaus faz parte dessa história que está sendo contada para o mundo”, afirmou a professora de língua inglesa, Márcia Souto.

O Amazônia Live é um projeto socioambiental do Rock in Rio, com patrocínios da iniciativa privada e conta ainda com a parceria institucional da Prefeitura de Manaus. O show gratuito da cantora Ivete Sangalo foi realizado por uma produtora local que também contou com patrocinadores da iniciativa privada e suporte logístico da Prefeitura.

