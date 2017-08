Amazônia Golf Resort apresenta a noite ‘Mão pra Riba’ neste sábado 

A Banda “Mão pra Riba” foi idealizada a partir de um projeto musical em 2014 –

O gênero Pé de Serra, proveniente do Forró, por si só é expressão de pura emoção, alegria, entusiasmo, criatividade e originalidade do povo nordestino, que ampliou seus horizontes, com o ritmo e a dança contagiante, conquistando espaço de destaque no cenário da Cultura Brasileira. O Amazônia Golf Resort, localizado na rodovia AM-010, km 64, Rio Preto da Eva, apresenta mais uma noite temática este sábado (12) e, desta vez, a famosa Banda “Mão pra Riba”, ficará encarregada de proporcionar um espetáculo aos hóspedes do Resort, com o melhor do Forró Pé de Serra.

A Banda “Mão pra Riba” foi idealizada a partir de um projeto musical em 2014, como uma diversão, um encontro de amigos e a intenção foi fazer um autêntico Forro Pé de Serra, nos moldes do Sertão Nordestino, dando ênfase às característica rústicas e tradicionais no contexto de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Nando Cordel, Petrucio Amorim, Dorgival Dantas, Flávio José, entre outros artistas clássicos.

“O nome “Mão pra Riba” faz menção à felicidade, a um momento de alegria, principalmente durante os shows, quando se faz a pergunta: Quem está feliz põe a mão pra cima! ou quem “tá” feliz, põe a mão pra riba! É justamente essa sensação que a Banda quer passar ao público”, afirma Cacá, Vocalista da banda que canta ao lado de outros dois vocalistas, um percussionista, um zabumbeiro, um triangulista, um guitarrista, um baixista e dois sanfoneiros.

A Noite do “Mão pra Riba”, pretender resgatar o forró genuíno, além de hits da atualidade, com uma roupagem do forró

A Noite do “Mão pra Riba”, pretender resgatar o forró genuíno, além de hits da atualidade, com uma roupagem do forró. “O clima dessa festa é super alto astral, do jeito que o público do Amazônia Golf Resort está acostumado a ver e sentir. Essa é uma ótima oportunidade, para viver esta experiência em um local espetacular, com música de qualidade, com muita dança, decoração típica e com um menu preparado exclusivamente para esta noite especial. Certamente será uma noite contagiante e inesquecível”, convida André Caria, Diretor Financeiro do Resort.

O Amazônia Golf Resort é um inovador resort de luxo no coração da Floresta Amazônica, com estrutura composta por uma moderna construção que integra hóspedes e natureza, através de 115 amplas suítes (Luxo, Premium e Royal), varandas projetadas para oferecer conforto e segurança, e ampla área de esporte e lazer para crianças e adultos, incluindo, piscinas, sauna, academia, salão de jogos, campos de futebol e vôlei, trilha para caminhada, pista de corrida, bicicletas, arco e flecha, lago para prática de SUP (Stand Up Paddle), campo de Mini Golf e de Golf.

Especialmente em comemoração ao Dia dos Pais, durante o sábado (12) e domingo (13), a equipe de entretenimento do Resort preparou uma programação diferenciada de lazer, integrando pais e filhos.

Os horários de entrada e saída e valores promocionais, podem ser consultados na Central de Reserva pelos números: (92) 3637-7000/7003 e 7008; Whatsapp: (92) 99147-0080 e pelo e-mail: [email protected]

