Amazonenses se destacam em competições de tênis de mesa e judô

Os amazonenses Israel Barreto, Maria Taba, Adriano Rodrigues, Rafaela Barbosa, Rafael Barbosa, Raifan Barbosa e Carolline Hernandez conquistaram, neste domingo (23), resultados de destaque em competições regionais de tênis de mesa e judô. Os atletas, que recebem apoio por meio do Bolsa Atleta Municipal, disputaram em competições que ocorreram em Brasília (DF) e Belém (PA), respectivamente.

Competindo na capital federal pela Copa Brasil Centro-Norte-Nordeste I, Israel Barreto, 40, foi campeão regional pelo Rating B e pelo Absoluto A, a categoria que reuniu os principais atletas da competição. “Usei um pouco da experiência. Para mim, jogar contra esses meninos mais novos e ainda atuar no nível deles é uma honra. Quero agradecer a toda a equipe da confederação brasileira e também o apoio que eu tenho da Prefeitura de Manaus por meio do Bolsa Atleta”, declarou o amazonense.

Além dos resultados de Brasília, cinco amazonenses conquistaram medalhas pelo Campeonato Brasileiro de Judô Regional I, realizado em Marituba (PA). Um dos destaques da competição, Maria Taba, 17, foi campeã no sub-21, pela categoria Meio Leve (até 52 kg) ao vencer por ippon a representante de Roraima, Ana Ferreira.

“Fiz três lutas pelo sub-21 e consegui encaixar um ippon na final contra a atleta de Roraima. Quero agradecer o apoio da Prefeitura de Manaus com o Bolsa Atleta que ajuda bastante na minha preparação”. Atualmente em segundo lugar no ranking nacional, a amazonense garantiu importantes pontos na classificação geral ao se sagrar campeã.

Maria também foi bronze pela categoria sênior e afirmou que fez sua luta mais importante ao enfrentar a campeã olímpica Sarah Menezes. “Foi um grande aprendizado, fizemos uma luta bem disputada, perdi para ela de wazari no golden score (tempo extra). Essa foi uma das melhores lutas que já disputei”, contou com empolgação.

Experiência

Também pelo Brasileiro de Judô, Adriano Rodrigues, 31, luta desde os sete anos e foi campeão regional pela categoria Meio Leve (até 66 kg), após vencer na final o atleta do Piauí, Lucas Ramos. “Quem conhece a minha história e a minha vida sabe o que o Judô representa para mim tanto como atleta como ser humano. Quero agradecer a todos que torcem por mim e saibam que as boas energias de vocês estavam comigo no tatame em cada luta”, ressaltou o judoca.

Tradição

Tradicional em Manaus dentro do judô, a família Barbosa fez bonito no Campeonato Brasileiro Regional I da modalidade. Os irmãos Rafaela, 24, Rafael, 23, e Raifan Barbosa, 26, além de Carolline Hernandez, 20, esposa de Raifan, conquistaram resultados de destaque.

O mais novo entre os irmãos, Rafael conquistou o primeiro lugar pela categoria Ligeiro (até 60 kg ao vencer na final Júlio Vilhena, do Amapá. “Consegui fazer boas lutas e estou satisfeito com o resultado. Agora vou focar no Troféu Brasil e no Campeonato Brasileiro, que valem ponto para o ranking nacional”, destacou.

Carolline Hernandez também foi campeã pela categoria Ligeiro (até 48 kg) após vencer na final Emilia Lopes, do estado do Ceará. E Rafaela Barbosa ficou em segundo lugar pela categoria Meio Leve (até 52 kg), após perder na final para a campeã olímpica Sarah Menezes.

Com informações da assessoria