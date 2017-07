Amazonenses se destacam em competições de Luta Olímpica na Argentina

Ao todo os atletas amazonenses ganharam sete medalhas – Fotos: Mauro Neto/Sejel

Sete medalhas. Este foi o saldo da delegação amazonense de Luta Olímpica no Pan-Americano e Sul-Americano da modalidade, competições que ocorreram em Buenos Aires, na Argentina. Já em Manaus, os atletas comemoram o bom resultado nos eventos internacionais e voltam a treinar com tudo para as próximas missões. Para a temporada, os atletas receberam apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Pelo Campeonato Sul-Americano Cadete de Wrestling medalharam Ketellen Fernandes (2° lugar – até 43 kg), Diana Alves (2° lugar – até 56 kg), Helisson Bresson (1° lugar – até 46 kg e atleta destaque da competição), Paulo Listik (1° lugar – até 58 kg), Cristian Leite (1° lugar – até 63 kg), Bryan Lucas (2° lugar – até 54 kg). No Pan-Americano, subiu ao pódio Ketellen Fernandes (3° lugar – até 43 kg). Com o resultado, de acordo com o professor Anderson Alves, que acompanhou a delegação, o Amazonas ainda conquistou a façanha da primeira medalha de ouro num Sul-Americano.

Diana Alves ficou em 2° lugar. Já Helisson Bresson ficou em 1° lugar e foi destaque da competição

“Esses garotos fizeram história, foi a primeira vez que chegaram ao primeiro lugar no Sul-Americano, lutando contra grandes potências como Guatemala, Venezuela, Equador. Sendo assim, conseguimos fazer frente com todos estes países de igual para igual e deixar nosso nome cravado fora do Brasil e representando muito bem nosso esporte”, comentou Alves, ao frisar que a atleta Ketellen Fernandes conseguiu índice para disputar o Campeonato Mundial que acontecerá na Grécia, em setembro. Essa foi a primeira competição internacional da jovem de 15 anos.

Ainda segundo o treinador, os eventos internacionais estão servindo como base para a equipe amazonense, uma vez que o próximo objetivo dos atletas são os Jogos Olímpicos da Juventude. “Em outubro deste ano e janeiro de 2018 teremos outras seletivas que classificarão os atletas para os Jogos Olímpicos da Juventude. Se conseguirmos entrar, isso vai ser maravilhoso, pois nunca o estado conseguiu classificar atletas para essa competição. Vai ser algo inédito e vamos batalhar por isso”, destacou.

Durante as duas semanas na Argentina, a delegação ainda realizou um camp no complexo esportivo León Najndel Cenard, local semelhante a Vila Olímpica, que deu suporte para as competições e que tambem ofereceu intercâmbio para os amazonenses.

