Amazonenses reclamam de falhas em serviços da TIM

A TIM informou que não identificou falha generalizada no serviço de voz no AM – Fotos: Ione Moreno

Desde a última quinta-feira (10), alguns amazonenses que possuem linhas pré-pagas e pós-pagas da operadora TIM estão com seus telefones impedidos de receber ou fazer ligações. Segundo várias denunciantes, os celulares estão completamente mudos e nem mesmo a opção *144, que é o número de contato com a TIM, funciona. No entanto, a empresa informou que não identificou falha generalizada na prestação do serviço de voz no Estado do Amazonas.

Por meio de nota, a companhia esclareceu que no final da semana passada, clientes enfrentaram dificuldades na realização de chamadas para outras operadoras, em razão de falha de interconexão com a rede destas operadoras, o que não foi gerado pela TIM. “Identificada a ocorrência, as empresas foram contatadas a fim de realizarem os ajustes necessários para a normalização dos serviços. Em caso de problemas pontuais, os clientes da TIM podem entrar em contato com o Centro de Relacionamento discando *144 do celular ou 1056 de qualquer telefone convencional”, diz o comunicado da empresa.

Segundo o Procon Manaus, a multa pode ser de até R$ 3 milhões

Em Manaus, o atendimento da operada aos clientes também é precário. Os clientes que procuraram a loja da TIM no Amazonas Shopping para fazer reclamação, encontraram a mesma fechada. A única filial que está atendendo é a do Manauara Shopping, que está com sobrecarga de demanda, devido à falha de sinal da operadora, que deixou os telefones dos clientes mudos.

“Eu fiquei com o celular mudo durante três dias. Nem a internet funcionava. Procurei a loja da TIM no Amazonas Shopping, mas o local estava fechado. Então voltei para casa e esperei o serviço normalizar. Nem a central de atendimento funcionava”, disse a dona de casa Gisele Mendes.

O gerente de atendimento da Proteção ao Consumidor Municipal (Procon-Manaus), Fabrício Lima, disse que se constada a infração, a operada está sujeita a multa que pode ser de até R$ 3 milhões. “Esse valor é o que estipula o Código de Defesa do Consumidor. Mas é levado em conta a gravidade do problema, a quantidade de pessoas afetadas e a situação econômica da empresa”, informou.

Ainda de acordo com Lima, as pessoas que se sentirem prejudicadas pela má prestação de serviços podem denunciar o caso pelo telefone: (92) 0800 092 0111 ou, se preferir, por e-mail no endereço eletrônico: [email protected] “Disponibilizamos ainda a opção do consumidor denunciar o caso por meio das redes sociais Facebook, Instagram e Twitter da Procon Manaus”, ressalta.

A sede do Procon Manaus está localizada na rua Afonso Pena, nº 38, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Centro-Sul. O horário de funcionamento é das 8h às 17h (segunda a sexta).

Isac Sharlon

EM TEMPO

