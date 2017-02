Amazonenses ocupam cargos de comandos em empresas do Polo Industrial

Eles dirigem as empresas, fazendo cumprir as diretrizes internas, promovendo os desenvolvimentos sociais, financeiros e econômicos, que têm como objetivo o lucro, a contratação de empregados e a modernização das corporações. Estes são os executivos e as suas funções no mercado de trabalho.

No Polo Industrial de Manaus (PIM), seguem o organograma de cada fábrica, mas no geral estão entre os níveis da presidência, da vice-presidência, da diretoria e até das gerências.

A consultoria Paulo Pedrosa Headhunter & Associados, há 15 anos no mercado local de recrutamento e recolocação de executivos, realizou pesquisa recente e traçou o perfil dos executivos do PIM: são mais homens, de outros Estados do país, entre 45 e 55 anos, em sua maioria brancos e pardos. Já o nível salarial, que pode variar dependendo do porte e da nacionalidade da empresa, fica entre R$ 12 mil e R$ 25 mil, no nível de gerências, e de R$ 30 mil e R$ 60 mil, do nível de diretoria para cima.

“Nesses níveis (diretoria, vice-presidência e presidência), os executivos já possuem automóveis, bônus, participação nos lucros e, em alguns casos, ações da empresa, além de todo um pacote de benefícios, desde viagens até o melhor plano de saúde para a família”, explica o diretor executivo da Paulo Pedrosa, Amaro Rangel Júnior.

Quanto aos presidentes e vice-presidentes, no caso das nacionais e multinacionais, a maioria fica na matriz, localizada em outro Estado ou no país de origem.

Entre os japoneses

Dentre as 14 empresas do Grupo Shakai, que presta serviço para a Honda em Manaus, a economista amazonense e gerente administrativa da empresa Nippon Seiki do Brasil, Francinete Freire, 49, é a única mulher a ocupar cargo de executivo. Em nível gerencial, são todos homens, com exceção dela, e nisseis – descendentes de japoneses nascidos fora do Japão -, pois o grupo é todo de origem nipônica. Já em nível de diretoria, presidência e vice-presidência, são todos japoneses.

Exemplo de determinação e disciplina, ela sabe bem aonde quer chegar. “Quero enfrentar o desafio de ser a primeira mulher diretora de empresa japonesa instalada no Amazonas”, pontua Francinete.

Mas esse sonho não nasceu por acaso. Foi fruto de anos de trabalho, aprendizado e perseverança.

Francinete começou no Distrito Industrial aos 17 anos, na empresa Sharp, local onde atuou por 7 anos, passando de secretária da área de tecnologia da informação (TI) a fitotecária (acervo de fitas) e analista de suporte júnior e sênior. Depois, foi trabalhar na Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi), também na área de TI e marketing, por 4 anos. Após esse período, resolveu abrir sua própria empresa e durante, aproximadamente, 5 anos prestou serviços a eventos empresariais. Chegou também a ser gerente de uma grande loja de pneus, mas queria ir além.

“Foi aí que pedi minha conta e liguei para vários hotéis em busca de cursos de recursos humanos”, dispara. Sem perder tempo, matriculou-se no curso e logo no primeiro dia distribuiu seu currículo, falando lá da frente da sala que estava em busca de novas oportunidades.

Fez três entrevistas e acabou sendo contratada pelo gerente da Showa do Brasil para o cargo de assistente administrativa da área de treinamento de recursos humanos, depois analista e encarregada de Sistema de Gestão Integrada (SGI), de 2002 a 2008. Foi assim que retornou às fábricas do PIM.

“Na Showa, pude conhecer e gostar da cultura japonesa e até viajei ao Japão em treinamento. Cheguei também a ser coordenadora de RH e subgerente de logística da multinacional japonesa Denso Industrial da Amazônia, de 2008 a 2013. Saí porque deveria ser preparada por um japonês para subir de posto, mas isso não estava sendo fácil”, especifica.

Em busca de um sonho

Pós-graduada em auditoria interna e externa, em recursos humanos, com Master of Business Administration (MBA) em administração de serviços, e mestre em engenharia de produção, Francinete foi em busca de seus sonhos e chegou a morar por três meses nos Estados Unidos para treinar seu inglês.

“Quando voltei, concorri à vaga de gerente administrativo na Nippon e não passei. Mas, ainda assim, fui contratada pela empresa como subgerente de cadeia de suprimentos, cargo que nem existia, sendo criado para mim. Depois de cinco meses, fui promovida à gerente de suprimentos e depois à gerente administrativa da empresa, em janeiro de 2015”, detalha.

Atualmente, a economista é responsável pelos departamentos de Recursos Humanos, pessoal, segurança do trabalho e de SGI, coordenando diretamente nove pessoas e indiretamente os 231 funcionários da Nippon. “Temos que ser os olhos do presidente”, salienta ela a respeito da empresa, que está há 15 anos no mercado local produzindo painéis de instrumentos completos para veículos, sensores de combustível, montagens e peças relacionadas ao PCI (conector de componentes periféricos).

Francinete diz ter consciência de que alcançou seus objetivos, em virtude de três motivos: fé em Deus, determinação e disciplina que a cultura japonesa ensina. “Eu não era assim. Mas observei o comportamento dos diretores da empresa. Corri atrás e aprendi. Sou rígida no meu trabalho, embora trate sempre as pessoas como pessoas. Minha equipe é extremamente motivada, porque gosto de desenvolver profissionais, e eles se espelham no meu modo de ser”, reflete a executiva, que é casada e não tem filhos, sendo a sua prioridade na área particular cuidar do pai, de 80 anos.

De Itacoatiara à gerência de uma fábrica binacional

Natural de Itacoatiara (176 quilômetros de Manaus), a contabilista e advogada Kelly Sampaio, 37, poderia ter tomado outros rumos se tivesse aberto a desejada empresa de contabilidade. Hoje, responde como uma das poucas executivas mulheres no PIM, enquanto diretora administrativa da Copag, empresa de origem brasileira e belga que atua no ramo dos serviços gráficos, com fabricação de cartas de jogos (baralho) e brinquedos cartonados.

O trajeto até esse cargo de destaque não foi fácil. Ela teve que percorrer alguns caminhos, começando aos 15 anos como estagiária em uma rede de supermercados, onde chegou a responsável da área tributária. Em seguida, fez parte de outra rede de supermercados, desta vez multinacional, também na área de tributos.

Com pós-graduação em auditoria fiscal e tributária e com a intenção de fazer outra especialização em direito do trabalho, além de doutorado em incentivos fiscais, Kelly conquistou uma vaga de estágio na Copag em 2002, ainda como estudante de contabilidade. “Queria ficar somente seis meses, porque iria abrir o meu escritório. Mas fui atuar justamente na área em que sou apaixonada, que é a tributária e de incentivos fiscais, e estou há 15 anos nesta empresa familiar que tem como slogan ‘diversão sem limites’”, conta ela, que foi convidada a fazer parte da diretoria em 2015.

Para a executiva, que hoje coordena diretamente 25 pessoas, a conquista pelos objetivos depende da determinação e persistência de cada um. “Tudo depende de buscarmos essa chance. Sempre digo que não sou diretora, mas estou diretora. Estou nesse cargo para contribuir. O que me motiva é a satisfação de fazer um bom trabalho. Procuro sempre me colocar no lugar do outro para entender os diversos conflitos e vou sempre em busca do sim”, declara ela, ressaltando que as mulheres vêm se destacando nesses postos de comando porque se aperfeiçoam e estudam mais para construir base sólida que as leve para cargos de gestão.

Kelly é casada e tem dois filhos. Faz parte do Conselho Fiscal do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam) e da Coordenadoria de Assuntos Legislativos e Tributário da Fieam (Federação das Indústrias do Estado do Amazonas).

De torneiro mecânico a gerente geral de projetos da Moto Honda

Com a filosofia diária e institucional das três alegrias, a de criar, a de vender e a de comprar, o administrador e gerente geral de projetos da fábrica Moto Honda da Amazônia, Mauro Menezes, 53, é mais um amazonense executivo do Distrito Industrial à frente de seu tempo, que soube aproveitar as oportunidades, galgando muitos degraus dentro da mesma empresa até chegar a esse importante posto de trabalho.

Nascido de uma família humilde, em Manaus, aos 15 anos fez curso de aprendizagem na área de mecânica geral pelo Serviço Nacional da Indústria (Senai). Aos 16, ingressou na Moto Honda como estagiário e foi lá que se firmou como profissional. Assumiu as mais simples funções, como torneiro mecânico e ferramenteiro, passando por encarregado, chefe, supervisor e gerente da ferramentaria. Participou de treinamentos no Brasil e no exterior, ressaltando que os seis meses passados no Japão foram de muito aprendizado, inclusive, no idioma japonês. Chegou a ser gerente geral de produção, fazendo corpo a corpo com, aproximadamente, 2 mil funcionários, sempre com o objetivo de buscar melhorias na produção da fábrica, mas com qualidade, segurança e condições de trabalho.

Ele recorda com satisfação que foi na sua gestão à frente da produção que a empresa lançou a primeira motocicleta a álcool e a primeira flex do mundo, obtendo recordes de produção, com fabricação de 1,6 milhão de motos somente em 2011.

Falar da Moto Honda – empresa que está há quatro décadas no polo e é considerada a maior fábrica de motocicletas Honda do mundo – é falar também da sua história. “São quase 40 anos procurando no ambiente de trabalho a realização profissional e pessoal. Eu me aposentei por tempo de serviço, mas optei por continuar trabalhando e transmitindo um pouco do conhecimento que adquiri. Sempre digo aos jovens para acreditar na força dos seus sonhos, buscando o alto desenvolvimento e a alegria diária e trabalhando arduamente para alcançá-los”, declara ele, que tem dois filhos e um neto, e espera esse momento difícil da economia passar para implementar novos projetos.

EM TEMPO