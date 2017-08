Amazonenses ignoram a Lei Seca durante eleições

A reportagem flagrou a população ingerindo bebida alcoólica na Ponta Negra – fotos: Michael Dantas

Durante a eleição suplementar, os amazonenses aproveitaram o forte calor para ingerir bebidas alcoólicas no Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Nem mesmo a Lei Seca e a fiscalização constante da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na cidade deram jeito na população que frequentou o local.

A reportagem do EM TEMPO flagrou, na tarde de ontem (27), vários banhistas no local ingerindo cervejas, cachaças, entre outras bebidas. A polícia fez fiscalização no local, mas ninguém foi preso durante os trabalhos.

Madrugada

Mais de 300 bares foram fiscalizados pela Polícia Civil na madrugada de ontem (27), durante a deflagração da operação Eleição Estadual Suplementar 2017 – 2º turno. Ao longo da ação, um homem de 34 anos foi conduzido ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Leste, onde assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato e desobediência.

Na Ponta Negra, vários banhistas estavam ingerindo cerveja e cachaça na frente de crianças

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 9º DIP na madrugada deste domingo, um homem foi levado à delegacia após tumultuar o trabalho dos policiais civis.

“A ocorrência aconteceu em um bar localizado na rua Itajiba, no bairro São José Operário, Zona Leste. Na ocasião, o infrator visivelmente embriagado ficou alterado com a presença dos policiais civis no estabelecimento comercial e, por conta disso, assinou TCO por desacato e desobediência. Em seguida, ele foi liberado”, explicou o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado Geraldo Eloi.

Conforme Eloi, a ação policial teve por objetivo orientar os proprietários e responsáveis por bares e estabelecimentos comerciais, de um modo geral, sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais abertos ao público no Amazonas, das 2h às 18h deste domingo, dia 27, quando acontece o segundo turno da eleição suplementar em todo o Estado. Ao todo, 318 bares foram fiscalizados pelos policiais.

Os banhistas ignoram a lei e consumem bebidas alcoólicas livremente

Reforço

Na capital, as ações em torno do pleito eleitoral iniciaram no sábado (26). Os 24º e 29º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), situados nos bairros Centro e Mauzinho, funcionaram das 8h às 17h, com atendimento exclusivo a ocorrências relacionadas a crimes eleitorais. Segundo levantamento realizado pela equipe do DPM, as referidas unidades policiais não tiveram registros no sábado relacionados à eleição.

Ao longo do domingo, 193 servidores foram escalados para trabalhar nos 30 DIPs da capital.

Interior

Nos municípios do interior do Estado, o diretor do Departamento de Policiamento do Interior (DPI), delegado Mariolino Brito, informou que um efetivo de 97 policiais civis, entre delegados, escrivães e investigadores, lotados nos DIPs da capital, foram enviados, desde a última segunda-feira (21), para reforçar os trabalhos em 39 delegacias do interior durante o pleito.

