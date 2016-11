Amazonenses fazem ‘malabarismos’ para ficar ‘no azul’

O fim de ano se aproxima e, nesse momento em que os gastos aumentam, a população procura reparar os rombos financeiros anteriores que foram acumulados durante o ano. Segundo os especialistas em finanças, a falta de controle ainda pode ser corrigida, desde que algumas regras sejam observadas.

O especialista em educação financeira, Reinaldo Domingos, orienta que a prioridade para os amazonenses que estão desempregados e endividados é fazer uma mudança radical no padrão de vida de consumo. Por outro lado, aqueles que mantiveram o emprego, segundo ele, devem priorizar a formação de valores reservas como segurança.

Nos dados do último mês de outubro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), no Brasil o percentual de pessoas endividadas chegou a 57,7%, o de inadimplentes a 23,8%, sendo que quase 9,4% desses últimos declararam que não vão conseguir honrar seus compromissos.

‘No aperto’

O aposentado Manoel Vieira de Souza, 54, disse não saber nada de controle financeiro. Com contas em atraso, ele procura fazer acordo com os credores e retirar o nome do Serasa. Ganhando apenas um salário mínimo de R$ 880 para manter uma família de sete pessoas e pagando aluguel de R$ 500, o aposentado tem dívidas que ultrapassam R$ 2 mil. “Seria ótimo ter orientações de como organizar os gastos, porque só sei receber e comprar o mantimento de casa, não sei nada de controle financeiro. Vou procurar me educar mais porque cada centavo que se economiza é positivo”, declara Manoel.

Com um faturamento de pouco mais de um salário mínimo por mês que ganha com o trabalho de ambulante, Ilenise Baraúna, 56, faz “malabarismos” com o orçamento para manter uma casa com cinco pessoas. Apesar de mostrar noções de como administrar o dinheiro corretamente, ela afirma que já acumula dívidas que superam R$ 3 mil há mais de três anos, entre elas, a conta de energia elétrica e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Ilenise conta ainda que faz de tudo para não comprar fiado quando não tem mais dinheiro para pagar. “A gente tem que saber trabalhar com o dinheiro da gente porque se não souber fica no vermelho devendo todo mundo. Estou no vermelho não por esbanjar dinheiro, mas por falta de condições mesmo”, diz Ilenise.

Restrição

A autônoma Lindalva Gonçalves, 28, tem despesas que ultrapassam R$ 2 mil por mês com aluguel, faculdade, mensalidade do filho, água e luz e acaba gastando mais do que ganha. Recentemente acumulou atraso em prestações que somam R$ 1,5 mil e acredita que o nome esteja já em restrição, em órgãos que restringem o crédito, como SPC e Serasa. Com as vendas nas ruas, o faturamento de Lindalva não chega a um salário mínimo, diz ela.

Depois que veio a crise financeira, Lindalva conta que passou a comprar apenas o essencial e passou a cortar gastos. “Se eu queria ter algo bom na minha casa, precisaria me endividar. Mas depois que veio as dificuldades, foi que comecei a fazer o controle dos gastos e, ainda com a crise e bancos fechados, as contas acumularam e agora virou uma bola de neve”, relata.

Para sair do “vermelho”, Lindalva afirma que pretende iniciar as negociações com seus credores para poder começar o próximo sem nenhuma dívida.

É possível gastar e poupar

O presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingo, afirma que é possível quitar dívidas, presentear os parentes, curtir as festas e férias sem comprometer os recursos para as despesas típicas do início do ano, por exemplo, como o IPTU, matrícula e material escolar das crianças e ainda poupar.

Analisando em particular o cenário econômico do Amazonas – que tem como base de sua economia a indústria do Polo Industrial de Manaus (PIM), que gera maior parte da renda e boa parte dos empregos no Estado -, o especialista avaliou que é importante para as pessoas que perderam as vagas de trabalho formar indicadores das atividades econômicas familiar, como onde estão sendo feitos os gastos e quanto está sendo a renda, e assim reestruturar o padrão de vida para o orçamento.

“Tem que ver para onde está indo esse dinheiro. Quando o trabalhador receber o dinheiro, de 40% até 60% se possível do rendimento têm que ser resguardados para segurança. É preciso evitar compras por impulso e fazer um planejamento de gastos”, diz o especialista.

Domingos alertou que educação financeira não é uma ciência exata com apenas números e sim uma ciência de comportamento humano, que necessita principalmente que o inadimplente tenha disciplina para seguir as orientações.

Nesse caso o trabalhador deve envolver os membros da família em um ideal comum que é economizar. “As pessoas não expõem os problemas financeiros para proteger a família, mas não veem que isso é ruim, por isso é importante deixar todo família ciente”, conta.

Dicas para ficar livre das dívidas

Qualquer que seja a dívida, o consumidor deve investigar o que está o levando a gastar mais do que ganha, somando dívidas que não consegue pagar e que estejam utilizando recursos que deveriam ser destinados para a realização de sonhos. Fazer acordos para pagamentos de dívidas sem antes saber qual é a real capacidade de pagamento e ajustar o orçamento ao verdadeiro padrão de vida é um grande risco, além de ser uma medida paliativa, que apenas adia a solução da causa do problema. Abaixo, algumas medidas para ajudar a quitar dívidas e reequilibrar as finanças.

✓ Cheque especial: é uma das mais altas taxas de juros praticadas no mundo. Procure trocar seu uso por uma linha de crédito que não ultrapasse 2,5% de juros mensais. Caso esteja pagando R$ 100 ou mais de juros ao mês, proponha um parcelamento do mesmo valor ao gerente de sua conta, com prazo alongado. Caso ele não aceite, o melhor a fazer é poupar para uma futura negociação.

✓ Cartão de crédito: busque negociação com operadora do cartão ou banco. Proponha um parcelamento com juros que não ultrapassem 2,5% ao mês, e que essas prestações caibam no orçamento financeiro mensal. Caso a operadora ou banco não aceitem, não faça acordos que não conseguirá cumprir. Outra estratégia é buscar crédito com taxas mais baixas como, por exemplo, o crédito consignado. Mas é preciso cuidado e planejamento.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO