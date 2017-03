Amazonenses disputam o Campeonato Brasileiro de Karatê

As duas promessas do karatê amazonense, Whitney Paloma, 21, e Nathalia Christine,13, iniciam, a partir desta quinta-feira (23) até o próximo domingo (26), a disputa do Campeonato Brasileiro de karatê, em Caruaru, Pernambuco. A dupla compete nas categorias sub-14 e sênior e os vencedores vão participar do Sul-Americano, em Santa Cruz, na Bolívia e o Pan-Americano, em Curaçao, no Caribe. Para participar da disputa as caratecas receberam apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Destaques nas competições locais e até internacionais, as jovens lutadoras iniciam a temporada de combates foram do Estado. Embora a pouca idade, a experiência, até na seleção brasileira, pode garantir um futuro promissor no esporte.

“Cada uma tem entre sete e oito anos de treinos. A Nathalia foi campeã do Open Internacional de karatê ano passado, já a Whitney venceu a Copa Norte, no Pará. Neste Brasileiro só vai para o Pan-Americano, no mês maio, e o Sul-Americano, em junho, quem ficar em primeiro lugar, nas modalidades kata e kumite. Será uma média de oito lutas para cada uma e o segundo lugar não nos interessa. Então vamos lutar para chegar em primeiro”, afirmou o presidente da Federação de Amazonense de Karatê (FAK), Washington Melo, acreditando na possibilidade das amazonenses participarem dos Jogos Olímpicos.

“São meninas esforçadas e de qualidade. Em Tóquio 2020 elas têm grandes chances de compor a seleção brasileira e representar o amazonas nos jogos”, acredita.

Mais treinos

Com o grau de dificuldade aumentando, Whitney passou a treinar mais forte para surpreender na categoria sênior. “No ano passado, nós fomos as primeiras amazonenses a entrar para a seleção brasileira e neste ano vamos lutar pra conquistar novamente essa vaga. Eu espero de verdade entrar para a categoria sênior, que é a minha nova categoria, uma das mais difíceis”, comentou.

Empolgada com a possibilidade de retornar a seleção, Nathalia só pensa em subir no topo mais alto do pódio e garantir a disputa nas competições internacionais. “Já estive na seleção uma vez e quero sentir essa sensação novamente. Quero representar bem o Amazonas e espero trazer um bom resultado e disputar o Sul-Americano com a seleção brasileira”, disse a atleta que em 2016 defendeu o Brasil no Sul-Americano realizado na Colômbia.

