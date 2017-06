Amazonenses disputam competição nacional de Vôlei de Praia em São Paulo

O Amazonas estará nas areias da 3º etapa nacional do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia Sub-21, que acontece de 5 a 8 de junho, na cidade de Bauru, em São Paulo. Duas duplas, uma no masculino e outra no feminino, irão representar a terrinha baré na competição. Os atletas recebem apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Antônio Silva e Lucas Valente disputarão a fase de qualificação no masculino e vão tentar classificação para a etapa principal, que terá as 16 melhores duplas do ranking. Já no feminino, Aline e Karine Costa da Silva disputarão o qualifying para também melhorar a colocação do ranking, visando o pódio e a 4º etapa, que será no Rio de Janeiro no mês de agosto.

“A preparação foi bem intensa, com os atletas super empenhados em enfrentar de igual para igual os adversários que tiver pela frente, com treinos três vezes por semana e jogos aos finais de semana, para competir também em alto nível. Vamos com tudo para garantir uma boa colocação para nosso Estado”, disse Rogério Olinger, técnico da equipe amazonense.

Circuito Brasileiro

O Circuito Sub-21 de Vôlei de Praia é composto por várias etapas ao longo do ano e convoca as melhores duplas de cada gênero das federações regionais. Em cada etapa, os oito melhores entram na fase de grupos e se juntam com as outras oito duplas da disputa qualificatória. Os pontos obtidos vão para os estados e quem tiver o maior número de pontos no ranking é campeão.

Com informações da assessoria

EM TEMPO