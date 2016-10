Amazonenses disputam Campeonato Brasileiro de levantamento de peso

Os dez melhores halterofilistas do Amazonas vão iniciar o mês de outubro em competição na cidade olímpica. A delegação amazonense viaja para o Rio de Janeiro na próxima terça-feira (4), para disputar o Campeonato Brasileiro adulto de levantamento de peso, que ocorre de quarta-feira (5) e segue até sexta-feira (7). Os atletas, que se capacitam na Vila Olímpica de Manaus, no Dom Pedro, recebem apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Integram o time manauara os atletas Silvia Ventilare, Malu Murielly, Francine Cavalcante, Alexon Maximiniano, Obed da Silva, Wesley Souza, Thiago Henrique, Karolayne de Souza, Leopoldo Gomes e William Lemos. O foco deles no evento nacional é uma classificação para o sul-americano da categoria e uma vaga no ‘Bolsa Atleta Federal’. O programa entra na fase de renovação para o próximo ciclo olímpico.

“Essa é uma competição importante e serve de seletiva para o sul-americano e para o Bolsa atleta do governo federal. Nós estamos preparados e vamos buscar esse resultado”, explicou o presidente da Federação Amazonense de Levantamento de Peso Olímpico (Falo), Francisco Ventilari.

Em amplo crescimento, a modalidade no Amazonas passou a chamar atenção da Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP). Com quatro medalhas de prata e duas de bronze no último campeonato nacional, os atletas começaram a despontar entre os melhores do Brasil. Com isso, mais apoio e benefícios estão chegando.

Com informações da assessoria de imprensa