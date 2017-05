Amazonenses conquistam seis medalhas na copa de Taekwondo em Belém

O Amazonas foi destaque na Copa Denytae de Taekwondo, que ocorreu em Belém, no último final de semana. A delegação, que faz parte do projeto social ‘Associação Meninos de Ouro’ e treina na Vila Olímpica de Manaus, contou com seis atletas, todos subiram ao pódio, e somaram quatro medalhas de ouro e duas de bronze. A equipe foi acompanhada pelo técnico Elielson Estelo e recebeu apoio do governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

A equipe amazonense retornou a Manaus nesta terça-feira (2), e desembarcou com o título da primeira colocação os atletas Hebert Ribeiro (51Kg), Matheus Lima (51Kg), Mayron Nascimento (58Kg) e Yara do Amaral (49Kg). Enquanto isso, Maryson Nascimento (63Kg) e Israel Martins (58Kg) exibiam a conquista do terceiro lugar. Nesta quarta, dia 03, eles retomam os treinamentos na Vila, visando o Open de Roraima, que ocorre dias 3 e 4 de junho.

“O resultado conquistado foi muito bom, tivemos um planejamento de três meses e seguimos à risca o que nos foi determinado e conseguimos desempenhos excelentes. Graças a Deus, não tivemos nenhum atleta lesionado. Desta forma, agora vamos focar para o Open e a ideia é levar uma equipe bem maior, acredito que de 20 a 40 atletas, e tambem temos o objetivo de disputar o Brasileiro em setembro. A ideia é sempre conquistar mais e mais”, disse o treinador, Elielson.

O atleta Mayron Nascimento, 19, há nove anos pratica a modalidade. Ele iniciou no esporte junto com o irmão, Maryson Nascimento, na Associação Manaura e, agora, fazendo parte do Meninos de Ouro vive o seu amadurecimento no esporte. Tanto é, que com o psicológico trabalhado e técnica afiada, ele disparou na final e venceu por 11 a 3. “Eu estava passando na frente de uma escola com meu irmão alguns anos atrás, fiz uma aula experimental, e gostei bastante. Comecei a praticar a modalidade com meu irmão e agora dividimos nossas conquistas. Lá em Belém, por exemplo, fiz lutas duras, com faixas pretas, e venci com uma margem de pontos muito boa. Fiquei orgulhoso e espero repetir o feito em outras competições”, disse o atleta.

O jovem Maryson, tambem subiu ao pódio e, apesar de não ter sido no lugar mais alto, ficou satisfeito com o bronze. Além do mais, comemorou ‘duplamente’, uma vez que compartilhou da vitória do irmão, Mayron. “É muito bom ter um irmão que pratica o mesmo esporte, pois a gente divide tudo, como as vitórias, derrotas, medos, cansaço, e tambem um incentiva o outro a continuar. Treinamos juntos e torcemos cada vez que vamos para uma competição. Em Belém, por exemplo, não fui ouro, mas é como se tivesse sido pelo meu irmão e sei que ele ficou satisfeito com o meu despenho, pois dei o meu melhor”, falou.

Única representante da classe feminina na equipe, Yara do Amaral, fez jus à confiança depositada pelo técnico, família e amigos, e arrastou o título após marcar 10 a 3, ao enfrentar uma maranhense. “A competição foi muito boa. Esse esporte não tem muitas meninas, e espero poder desse jeito poder ser exemplo para outras garotas. Não sofro nenhum preconceito no esporte, todos me apoiam, torcem por mim, e isso é um privilégio, pois me incentiva. Todos os meus amigos que faço na modalidade são uma família para mim e meu objetivo é sempre evoluir”, disse a estudante do 1º ano da Escola Estadual Maria Amélia do Espírito Santo.

Meninos de Ouro

A Associação ‘Meninos de Ouro’ nasceu há dez anos com apenas três alunos e, atualmente, conta com 50 alunos, entre crianças a partir dos cinco anos, jovens e terceira idade. O projeto funciona nos dias de terça e quinta, das 18h45 às 20h45, no Bairro da Paz, e quarta e sábados na Vila Olímpica de Manaus, no Dom Pedro. A ação que é gratuita.

“A ideia dos Meninos de Ouro nasceu de uma vontade minha em proporcionar oportunidade aquelas pessoas mais carentes e que não tem tanta oportunidade. Faço o Taekwondo desde os 17 anos e sei que muita gente tem dificuldade em pagar um clube, fazer inscrição em campeonato, e aqui no projeto conseguimos reunir as pessoas em prol do esporte. E, graças a Deus, em dez anos que vamos completar, só temos a agradecer e festejar as conquistas”, disse o Mestre.

Com informações da assessoria