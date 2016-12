Amazonenses aproveitam período natalino para ganhar extra como Papai-Noel

Com as festas de fim de ano batendo à porta, há sempre uma oportunidade de conseguir uma renda extra para deixar o orçamento “mais gordinho” neste período. Uma das opções lucrativas nessa temporada é o serviço de Papai-Noel.

Para desempenhar a função, alguns desses ‘bons velhinhos’ chegam a faturar até R$ 30 mil, conforme o tempo que se pretende atuar como o personagem mais esperado pelas crianças no mês de dezembro.

Um desses profissionais no papel de Papai-Noel é o artista plástico César Youngblood, que está no cargo há mais de 30 anos. O dinheiro que ganha como Papai-Noel, ele utiliza para fins próprios e também para atividades filantrópicas.

Segundo ele, que também possui um clube de motociclistas, algumas das crianças são ‘adotadas’ por ele. “É uma renda extra e eu a utilizo, compro brinquedos, materiais escolares e demais itens. Já comprei até carrinho de bebê. Atendo e recebo cartinhas de crianças bem simples. Vou entregar os presentes nas casas das crianças junto com o meu clube de motociclistas”, afirma.

César disse ainda que já recebeu propostas de outros shoppings de Manaus e até de outras cidades. Além disso, ele também grava comerciais e faz demais trabalhos como Papai-Noel. Para isso, ele deixa a barba crescer por bastante tempo, mas tira logo após o Natal.

Para o Papai-Noel Pedro Rodrigo Martin, 61, o período natalino gera uma ótima oportunidade para faturamento. “É sazonal, mas não é um trabalho comum, porque permite que a gente saia da rotina, conheça histórias e leve a magia do Natal para pessoas de todas as idades. Para mim, é um grande prazer ser Papai-Noel”, revela, ao dizer que é técnico em estrutura naval em plataformas marítimas de petróleo, mas não está exercendo a função.

Pedro contou também que se veste de Papai-Noel há alguns anos para entreter a família, que sempre teve muitas crianças, entre filhos, netos e sobrinhos. Além disso, ele faz parte de um grupo de teatro e o papel de ‘bom velhinho’ acabou sendo uma consequência para ele ao longo dos anos.

Na avaliação de Pedro, não basta ter uma barba branquinha e sair dizendo “ho, ho, ho” para atuar como Papai-Noel. “É essencial também gostar de Natal e, principalmente, de crianças. É emocionante presenciar a alegria estampada nos rostos delas”, declara, ao dizer que realizou um curso na Escola de Papai-Noel do Brasil, no Rio de Janeiro.

Outro Papai-Noel, que preferiu não ter o nome revelado, também investe bastante para a função. Ele informou que já desembolsou a quantia de R$ 3 mil para ser o “bom velhinho” em Manaus. “É uma roupa especial, tudo para não estragar a magia desta época que é o Natal”, observa.

O Papai-Noel anônimo informou que desempenhar essa função é extremamente especial. “Há toda uma preparação, pois estamos lidando com crianças que estão cheias de sonhos e não podem ter uma desilusão tão forte nesta fase. Tento ser o mais autêntico possível e dar uma atenção especial às crianças que chegam a mim”, conta.

Mas nem só crianças procuram pelo Papai-Noel. “É um trabalho muito emocionante, pois até adultos vão ao meu local de trabalho e falam de seus sonhos. Alguns até choram. Também costumo ler as cartinhas para que as crianças vejam e não deixem que a magia e encanto do Natal se apaguem”, declara.

Alyne Araújo

Jornal EM TEMPO