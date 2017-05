Amazonenses apresentam aplicativo de game no Café Teatro

A segunda edição do evento “Startup Manaus 2017” começa nesta segunda-feira (15) e vai até dia 17 de maio, no Les Artistes Café Teatro, espaço localizado no Centro da cidade. Durante os três dias haverá exposição, palestras, oficinas e mesas-redondas voltadas para economia criativa e negócio de impacto social. O evento é de 9h Às 19h e a entrada é gratuita.

“Castle Defenders” é um jogo 2D para Android OS, criado pelos amazonenses Filipe Viana, engenheiro civil, e o publicitário Maurício Brito. Trata-se de um Arcade onde o objetivo é sobreviver a ataques de zumbis. No game, o player conta com diversas armas como flechas tradicionais, flechas incendiárias, flechas congelantes, bombas, entre outros itens mágicos. O App ainda não está disponível para download no Google Play. Seu lançamento está previsto ainda para este mês.

Segundo Filipe Viana, a expectativa é que o sistema esteja disponível no sistema iOS logo após o lançamento no Google Play. “A ideia do jogo existia, só não havia tempo para executá-la. Em meio à crise do mercado da construção civil eu encontrei tempo para programar o game. O Maurício é publicitário, por isso ele fez os layouts de jogo e de itens conforme a ideia inicial. Desenvolvemos e amadurecemos as ideias e hoje o jogo se encontra em um estágio fabuloso”, explicou.

Viana contou ainda sobre seu objetivo e suas expectativas em relação ao evento. “Espero que possamos alcançar o máximo de interessados em tecnologia para divulgarmos nosso App e talvez encontrar um investidor interessado em fomentar outras ideias que ainda estão no papel. Porém, o objetivo principal é fazer networking com as outras startups presentes”, finalizou.

O evento é promovido pela “Startup Manaus – Comunidade Jaraqui Valley” e conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). As inscrições para o evento podem ser feitas gratuitamente pelo link www.startupmanaus.com. As vagas são limitadas.

Com informações da assessoria