Amazonenses admiram superlua e elogiam fenômeno nas redes sociais

Nesta segunda-feira (14), amazonenses aproveitaram a noite para observar a maior superlua em 68 anos. Na rede social, as pessoas fizeram publicações e comentários sobre o fenômeno, além de postar fotos da lua. O satélite está a 48,2 mil quilômetros mais próxima da terra. A lua não chegava tão perto assim desde 1948 e não voltará a fazê-lo até 2034.

“Que lua linda, amei. A gente faz tanta coisa durante o dia e quase não tem tempo de admirar as belezas naturais do nosso planeta. Imagina olhar para o céu e se deparar com uma lua linda dessa. É um verdadeiro presente”, disse a estudante Franciele Damasceno Sobrinho, 26.

Mesmo com o tempo nublado, nas redes sociais é possível encontrar vários comentários. “Meu Deus estou apaixonada”, disse a contadora Ana Oliveira, 23. “Só faltava um vinho e uma companhia para curtir essa superlua”, disse o técnico de eletrônica, Rhuan Silva, 29.

“Momento único, apreciando a superlua e tomando um vinho no Recanto do Sauim-de-coleira. Vale a pena contemplar a poderosa lua – que ainda tem muito domínio sobre a terra”, relatou Jerson Aranha em sua página no Facebook.

Um grupo de amigos se programou e foi observar a superlua na Ponta Negra, Zona Oeste. “A gente soube que hoje aconteceria a maior superlua em quase 70 anos e decidimos vir para o cartão postal de Manaus para admirá-la. Aproveitamos para conversar e admirar essa lua linda”, disse o vendedor Iran Brito, 30.

Ele e mais quatro amigos foram para a praia com os binóculos nas mãos, por volta das 17h, para ver o pôr-do-sol e o aparecimento da lua no céu. O grupo ainda fez um piquenique nas areias do balneário.

Superlua

Como em qualquer outra lua cheia, o corpo celeste parece maior e mais brilhante quando aparece no horizonte. E o mesmo ocorre com as superluas. Ainda que elas apareçam 14% maiores e 30% mais luminosas que as luas cheias comuns, são mais surpreendentes quando estão na linha do horizonte e não altas, no céu.

O fenômeno é explicado pelo fato da órbita da Lua ser elíptica. Por isso, a distância até nosso satélite natural varia, e a menor distância até a Terra (chamada de perigeu) é bem diferente da maior distância (chamada de apogeu): o perigeu da Lua se dá por volta de 362.600 quilômetros da Terra e o apogeu, na média, por volta de 405.400 quilômetros.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO