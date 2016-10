Amazonenses acreditam que aumento na multa de trânsito vai estimular conscientização

No período de janeiro até o último dia 10, mais de 14 mil multas foram emitidas para motoristas em Manaus, que estavam dirigindo falando ou usando o celular, de acordo com o diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran–AM), Leonel Feitoza. O uso do celular enquanto a pessoa dirige, considerada uma infração média, passará a partir desta terça-feira (1º), a ser considerada gravíssima. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o aumento nos valores das multas de trânsito são resultado da lei 13.281/2016, sancionada no mês de maio, pela à época presidente Dilma Rousseff (PT).

No caso das infrações leves, a multa subiu de R$ 53,20 para R$ 88,38; as médias passaram de R$ 85,13 para R$ 130,16, enquanto as graves aumentaram de R$ 127,69 para R$ 195,23; e as gravíssimas de R$ 191,54 para R$ 293,47.

Estacionar irregularmente na vaga de idosos ou pessoas com deficiência, considerada uma infração grave e se recusar a fazer o teste do bafômetro, que não resultava em punição, passam também a ser consideradas infrações gravíssimas.

O motorista de uma empresa de transporte e turismo Manoel Pessoa, 63, trabalha na área há 41 anos, e nesse tempo já foi testemunha de muitos acidentes causados pela imprudência das pessoas. Para ele, o aumento no valor das multas vai ajudar os condutores a respeitarem as leis de trânsito. “Eu acredito que está certo esse aumento, as pessoas têm que respeitar a lei. Isso vai contribuir para a segurança, porque elas vão ficar mais atentas. A lei foi feita para ser respeitada”, observou.

A médica Alexandra Procópio, 28, que dirige há 10 anos, ouviu a informação no rádio, e também acredita que o aumento é importante. “Se a educação no trânsito não foi eficaz na autoescola, então deve haver formas mais coercitivas tais quais ferem o bolso, pois ninguém quer pagar multa. É uma maneira de evitar acidentes. Mas no Sul, onde recentemente estive, tem quem cogite que o Estado está querendo arrecadar mais impostos”, contou.

Revisão

De acordo com Leonel Feitoza, o aumento atinge apenas o bolso do infrator, e não irá ajudar a conscientizá-lo. Ele explicou que atualmente, o valor da multa da Lei Seca é alta, R$ 1.915,40, mas em Manaus, no período de janeiro deste ano até o dia 10 deste mês, foram mais de cinco mil multas emitidas.

“Agora quem se recusar a fazer o bafômetro, vai ter multa, pois vai se presumir que a pessoa ingeriu álcool. Dependendo do teor pode multiplicar em até dez vezes o valor. Se todos fizessem sua parte obedecendo a Lei, não precisaríamos registrar multa. O que falta é conscientização dos condutores”, destacou.

O diretor do Detran-AM ainda ressaltou que é necessária a revisão ou a reforma nas leis de trânsito para que se torne mais rígida as punições.

“Os Detrans de todo Brasil querem que as leis de trânsito sejam revistas ou que se tenha reforma. Hoje quem mata durante um acidente de trânsito, responde por homicídio culposo, mas acredito que se deva ser por doloso, porque se a pessoa dirige embriagada, ela assume o risco de cometer um acidente. O que acontece, é que os familiares das vítimas acabam ficando com a sensação de impunidade. As leis de trânsito devem ser severas, os infratores devem ser punidos”, destacou.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO