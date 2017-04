Amazonense Vivian Amorim é vice-campeã do BBB17

A jovem amazonense e advogada Vivan Amorim, 23, foi a vice-campeã do Big Brother Brasil 17 com (41%) das intenções de votos. O prêmio de R$ 1,5 milhão ficou com a participante Emilly Araújo, 20, com (58%). Ieda ficou em terceiro lugar.

Vivian chegou a final do BBB como uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Nos últimos dias que antecederam a final, a torcida pela amazonense ganhou força, principalmente, nas redes sociais. Milhares de pessoas, entre familiares, amigos, celebridades e ex-BBBs lançaram uma intensa e exaustiva campanha de votação para que a jovem advogada vencesse o reality.

Horas antes dos resultados, dez ex-participantes desta edição demonstraram a torcida pela advogada. Rômulo, Roberta, Pedro, Mayara, Marinalva, Manoel, Luiz Felipe, Ilmar, Daniel e Antônio declaravam abertamente que Vivian merecia ser a ganhadora.

A advogada é a segunda amazonense a participar do BBB. Em 2009, Milena Fagundes participou da 9ª edição do programa, mas não conseguiu chegar na final.

Torcida

Milhares de pessoas se reuniram no Largo São Sebastião, Centro Histórico de Manaus, onde a Secretária de Estado de Cultura (SEC) instalou um telão para que os amazonenses prestigiassem a final do programa. Apesar da grande expectativa, o público no local não ficou satisfeito com o resultado anunciado por Tiago Leifert. A gêmea Emilly foi a grande vencedora do BBB17.

EM TEMPO