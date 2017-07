Amazonense Vitor Gadelha conquista Maratona de natação na Itália

O nadador amazonense Vitor Gadelha, nesta sexta-feira (30) foi o único brasileiro a disputar a importante Maratona Del Golfo Capri-Napoli, na Itália. Pela colocação, o amazonense conquistou o primeiro lugar individual e terceiro geral, ao enfrentar 36Km de prova, em 11 horas. O percurso foi realizado no Mar Tirreno (parte do mar Mediterrâneo), com largada da Ilha de Capri e término em Nápoles.

“A prova foi bem difícil, a própria organização assumiu a responsabilidade da dificuldade. Pegamos uma corrente variável, sendo um tempo a favor; contra bastante tempo, entrou um vento que ninguém esperava, que foi um lateral e que dificultou bastante a prova. Eu estou muito feliz, cada momento valeu a pena, tanto do treinamento, quanto da prova. Fui o primeiro amazonense a fazer uma ultramaratona aquática internacional e poder fazer isso é uma honra, pois elevo o estado a este nível.”, disse o atleta.

Vitor largou às 9h da manhã da Itália e terminou a prova às 20h. Durante o percurso, uma equipe técnica o acompanhava de uma embarcação, entre eles estava o técnico Samir Barel .

Único brasileiro:

Com 21 atletas de sete países concorrentes, Vitor foi o único brasileiro a disputar este ano a Maratona e o primeiro amazonense a subir no pódio pelo desafio. Vale ressaltar, que no final da competição, o locutor do evento destacou que o percurso estava sendo desumano – por conta das condições climáticas – e lembrou que o amazonense é novo (20 anos) e que ainda terá muitos destaques na natação.

EM TEMPO, com informações da assessoria