Amazonense vence americano e é ouro no Lançamento do Dardo no Pan-Americano Sub-20

O atleta amazonense Pedro Henrique Nunes Rodrigues conquistou neste sábado (22), a primeira medalha de ouro para o Brasil na prova do lançamento do dardo no Campeonato Pan-Americano Sub-20 de Atletismo, que começou a ser disputado na sexta-feira, e termina domingo (23) no Estádio Chan Chan, em Trujillo, no Peru. Pedro Henrique, que é o atual campeão sul-americano da prova, obteve a marca de 74,58 m logo em sua primeira tentativa. O cubano Ronny Cedeno Apon ficou em segundo lugar, com 70,69 m, seguido do norte-americano Liam Christensen, com 67,25 m.

Líder do ranking na modalidade até 23 anos, o parintinense, que treina na Vila Olímpica de Manaus, antes mesmo de participar do campeonato, Pedro já colecionava excelentes marcas ao longo da carreira, sendo, no entanto, a primeira vez que participa de um Pan-Americano.

– Já participei de outros campeonatos, mas nenhum Pan. Foi excelente porque ganhei a medalha na minha estreia na competição. Agora é seguir trabalhando para integrar a Seleção Olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2020, disse.

Para a treinadora Margareth Bahia que o acompanhou até o Peru, Pedro é um profissional diferenciado, não existindo na história do Amazonas, um atleta tão talentoso na categoria e que responda tão bem aos treinamentos. “Essa medalha de ouro do Pedro é a recompensa de um trabalho que está sendo feito em cima de um atleta extremamente talentoso. Ele é muito novo, tem apenas 18 anos. O que esperamos é ir para muitos eventos internacionais, com boas marcas, para chegar ao Mundial. Ele tem condições para isso, esse ano fizemos um trabalho planejado, com muita dedicação por parte do atleta, com o objetivo de vir aqui ao Peru e levar uma medalha e, acabamos conquistando o ouro. Foi uma disputa muita acirrada, com grandes potências na área do lançamento, como Cuba e Estados Unidos”, declarou.

Margareth Bahia integra atualmente a comissão técnica do time brasileiro, por treinar o amazonense, atleta mais bem ranqueado entre todos que disputam a categoria de lançamento.

