Amazonense tem perfil de mau pagador, diz Serasa

O Amazonas tem um problema quando se fala de inadimplência. No Estado, apenas 11% dos consumidores apresentam baixo risco de não pagar suas contas nos próximos 12 meses, ou seja, estão na faixa entre 701 e 1.000 pontos no Serasa Score.

Além disso, o Serasa Score médio do Amazonas – 365 – é menor que média de Serasa Score brasileira, que é de 485.

O Serasa Score é um dos modelos estatísticos existentes no mercado para ajudar na análise de risco de crédito. A pontuação vai de 0 a 1.000 pontos e pode levar em consideração vários fatores, como dívidas negativadas, dados cadastrais atualizados e, se o consumidor tiver autorizado a abertura do cadastro positivo, pagamentos de contas em dia.

Quanto mais alto o Serasa Score, maiores são as chances de o cidadão honrar compromissos financeiros nos próximos 12 meses e ter acesso facilitado ao mercado de crédito. A Serasa abriu o Score com consulta gratuita para que o cidadão possa saber como o mercado vê seu currículo financeiro.

“Esta é uma grande vitória para o consumidor. A informação dará a ele poder, pois permite o controle do seu currículo financeiro”, afirmou Fernanda Monnerat, diretora do Serasa Consumidor.

“O conhecimento da pontuação, bem como sua evolução ou involução, e o conteúdo educacional oferecido pelo Serasa Score beneficiam significativamente quem quer entender seu crédito e o impacto que ele pode causar em seus objetivos de consumo, estimulando o cidadão a melhorar seu currículo financeiro e organizar suas contas”, completou Fernanda.

Sem garantia

No entanto, vale lembrar que ter o Serasa Score alto não é garantia de aprovação de crédito no mercado. Conhecendo o perfil de pagamento do consumidor, as empresas usam seus próprios critérios para decidir se concedem ou não um crédito a ele.

Além disso, podem também utilizar outros modelos estatísticos desenvolvidos de acordo com as suas necessidades. Com o Serasa Score em mãos, entretanto, o consumidor passa a entender melhor como o mercado enxerga seu perfil financeiro e assim ele se empodera para buscar acesso a linhas de crédito diferenciadas, barganhar taxas de juros mais justas ou pedir condições personalizadas de pagamento caso seu score seja alto.

Avaliação

Por ser um reflexo dos hábitos de pagamento do consumidor, o score é dinâmico e avaliado no momento da consulta, considerando as informações disponíveis na base de dados da Serasa Experian.

A pontuação poderá mudar para melhor se o consumidor limpar o nome, pagar suas contas em dia, mantiver dados cadastrais atualizados e abrir o cadastro positivo na Serasa – mais uma forma de melhorar a precisão do Serasa Score, pois as informações de contas pagas em dia também são computadas na pontuação. Para garantir que somente o próprio consumidor tenha acesso às suas informações do Serasa Score, após o cadastro no Serasa Consumidor, será necessário passar por um processo de autenticação via e-mail ou telefone.

EM TEMPO