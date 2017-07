Amazonense representa o BJJ nos Estados Unidos

Brasileiro que mora nos Estados Unidos e vive do MMA não é algo incomum. Porém, a história do amazonense Thiago Reinaldo é um ponto fora da curva. Ex-técnico de informática e de gestão de redes, o baré de 28 anos chegou à terra do Tio Sam para lecionar jiu-jitsu aos norte-americanos, até hoje vive por lá e conseguiu a tão sonhada estabilidade financeira por intermédio exclusivo da arte suave. Revelado pela Gracie Barra e defendendo sua academia até os dias de hoje, o faixa-preta dá aulas na sucursal de Santa Barbara, uma cidade de 88 mil habitantes no interior da Califórnia.

“Estou há dois anos aqui. Ainda não tenho casa própria, mas já consegui comprar meu carro 0 km e com os ganhos no esporte consigo dar o melhor para minha filha e esposa. Temos uma vida boa aqui, mas para isso, tenho que matar um leão por dia. Ainda quero crescer mais, quero ter a minha própria academia”, revela o agora habitante norte-americano, que se casou com a mexicana Jilari Ramos Ruiz-Esparza, com quem teve a pequena Jily de apenas 3 anos de idade.

O começo, porém, não foi de facilidades. Dono de um mata-leão invejável, finalizações e imobilizações incríveis, Thiago Reinaldo relembra os momentos de desanimo. “Nunca imaginei chegar onde cheguei. Lembro-me de uma professora de português que quando soube que eu treinava jiu-jitsu, falou que isso não iria dar em nada e que um dia ela me veria carregando mercadoria e cargas no porto de Manaus. Sei que ela não falou por mal, porém, ela foi infeliz em sua colocação”, conta.

Sobre o local de moradia e estilo de vida, não faltam elogios por parte do lutador. “Moro em um paraíso, é uma cidade linda, turística, que tem estudantes do mundo inteiro, inclusive muitos brasileiros. O custo de vida aqui é mais alto que em outras cidades, porém, um lugar tranquilo com índice de violência quase zero. A vida aqui é completamente diferente, as pessoas são educadas no trânsito, existe um ambiente legal nos EUA. São culturas totalmente distintas. Eu amei o lugar e não pretendo voltar para o Brasil, até porque estou conseguindo me levantar financeiramente fazendo o que eu mais gosto”, cita Thiago.

Amazonense da “gema”

Filho da Amazônia e fiel as suas raízes. Assim podemos classificar Thiago Reinaldo. O lutador além de representar, também divulga a força turística do Estado e costuma levantar a bandeira do Amazonas em suas comemorações no pódio. “Eu falo demasiadamente sobre a capital Manaus e o nosso Estado. Tenho planos de fazer uma ‘trip’ com meus alunos, para eles saberem o potencial de onde eu vim. Tenho certeza que vai ser muito legal”, afirma.

Saudade da culinária, familiares a amigos, são um dos pontos fracos de Thiago Reinaldo. “Sinto muita falta de Manaus, da minha família, da comida e dos amigos. Sinto muito a ausência de um tambaqui assado com vinagrete e farinha. Até tenho farinha, que meus amigos de Manaus sempre trazem, mas não tem peixes amazônicos por aqui. Também sinto falta do verdadeiro açaí, o açaí que tem nos EUA não é igual ao nosso”, conta.

Os passos do “casca grossa”

Colecionador de medalhas e troféus, o lutador da categoria absoluto fez o nome com a conquista do Mundial em Abu Dhabi. Depois, Thiago faturou o Grand Slam de Los Angeles, ambas conquistas em 2014. Na sua estante de medalhas, há, nada mais, nada menos que quatro medalhas de campeão brasileiro e cinco de amazonense no absoluto. “Aqui, sou valorizado e respeitado como professor”, diz.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO